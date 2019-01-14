中國涉竊波音衛星機密 美證交會調查

2019-01-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報十一日報導，中國政府涉嫌向加州新創衛星通訊公司「全球IP」（Global IP）挹注兩億美元（約六十二億台幣）資金，規避美國政府監管向波音公司（Boeing）購買衛星，企圖獲取其機密衛星科技。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）正在調查兩家公司的合約關係。

美國證交會去年十二月發函給全球IP，要求該公司保存與波音及其他個人和實體的所有資料，包括中國國有企業「中國東方資產管理股份有限公司」（簡稱「中國東方」）。信函指出，美國證交會相信全球IP擁有「與調查中事件相關的文件和數據」，但未提及相關細節。

美企創辦人告中企詐欺 商務部也要查

本月四日，全球IP美籍創辦人之一賈維德（Umar Javed）在提交法院的文件中揭露上述信函。他與另一名創辦人尤塞夫薩德（Emil Youssefzadeh）已向加州法院提告，控訴中國東方透過詐欺手段，以資金挹注掌控該公司。

此事源起於二○一五年，賈維德等人構想以衛星改善非洲網路通訊，但在美國募資不順，中國東方主動找上賈維德表達投資意願，隨後他飛往北京，會見中國國家主席習近平友人「太子黨」成員、前中國國務院副總理耿飇之子耿志遠等人，之後中國東方透過英屬維京群島境外公司注資，以規避美方管制。

然而，全球IP於一六年與波音簽約前夕，中國東方代表律師等人突然造訪，要求檢視合約中的衛星設計。根據美國出口法規，美國企業不准對中國出售衛星，賈維德等人決定拒絕，隨後狀告對方企圖獲取衛星計畫。賈維德等人表示，他們一開始便已告知波音此事。美國政府已撤銷波音的衛星出口許可，波音也已取消合約，但拒絕對調查及合約細節做出回應。

證交會的調查處於初步階段，不表示將對波音提告。消息人士透露，美國商務部也在調查此案。美國官員及國安專家擔心，中國衛星技術仍遠遠落後美國，中國政府或軍方可能將該衛星用於太空，或透過逆向工程取得技術。

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