民主黨拉丁裔新星卡斯楚 宣布參選總統

2019-01-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨拉丁裔政治新星、前內閣官員與全美第七大城德州聖安東尼奧（San Antonio）的前市長胡利安．卡斯楚（Julian Castro），十二日宣布參選二○二○年總統大選，期許成為美國有史以來首位拉丁裔總統。

去年十二月中旬就宣布成立選總統的前置動作「試探委員會」（exploratory committee）的卡斯楚，在故鄉聖安東尼奧的瓜達盧佩廣場宣布，他將爭取代表民主黨於二○年問鼎白宮。值此美國陷入移民政策與邊境安全的激辯之際，卡斯楚坦承邊境安全確實有其必要，但可透過其他更聰穎又人道的方式來達成，美國不會因為將非法移民的小孩關起來而變得安全，「我們不要（邊境）築牆，我們支持社區營造。」

針對兩天前才親臨德州造訪美墨邊境的總統川普，卡斯楚說，美國確實陷入危機，但不是川普口中移民造成的國安危機，而是領導危機，川普未能捍衛美國價值。卡斯楚說，他的祖母在一九二二年從墨西哥移民到美國時，要是知道自己的金孫一個進入國會、另一個要選總統，肯定會驚訝不已。卡斯楚的雙胞胎兄弟何瓦金．卡斯楚（Joaquin Castro）現為聯邦眾議員。

四十四歲的卡斯楚被視為民主黨新星，二○一二年在提名總統候選人的民主黨全國代表大會上發表演說，打開全國知名度，曾在歐巴馬主政時期擔任住房及城市發展部部長，為該內閣中年紀最輕的閣員。卡斯楚具備市政與入閣經驗，口才便給，又有領袖魅力，有機會在眾多參選總統的民主黨人中躋身前段班。

二○二○年美國總統大選的民主黨黨內初選，料將是一場大混戰。美國媒體估計，已宣布或有意參選者多達三十人，但目前真正宣布參選或已成立試探委員會者僅四人─除卡斯楚外，還有同日稍早宣布參選、年僅卅七歲的夏威夷州女聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、麻州女聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），以及早在二○一七年七月就宣布參選的前聯邦眾議員戴蘭尼（John Delaney）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/