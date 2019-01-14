不尋常！ 雙普5次會面全無紀錄

2019-01-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華盛頓郵報十二日引述美國官員說法報導，美國總統川普過去兩年在五個不同地點與俄羅斯總統普廷會面時，都未留下詳細紀錄或檔案，這種情況非比尋常。官員透露，川普極力隱瞞與普廷的會談詳情，阻撓相關對話被公開檢視，包括拿走翻譯人員的筆記，指示譯員不要與政府官員討論會談情況等。川普也曾在參與國際領袖峰會時支開助理，私下與普廷交談。

華郵︰川普拿走翻譯人員筆記 要助理離開

據報導，川普二○一七年七月在德國漢堡的二十國集團（G20）高峰會與普廷會面後，就有意保密，當時的國務卿提勒森也參加會談，而提勒森說明會談情況後，若干高層官員想要獲得進一步資料，卻發現川普前述不尋常舉措。川普和普廷通電話時，通常允許幕僚旁聽，但俄方經常率先宣布電話談話內容，並發表對克里姆林宮有利的聲明。

這類查無紀錄的會面共計達五次。前政府官員指出，川普的作法違反歷任總統的慣例，亦即會談一定有高級幕僚在場以免產生誤解，並勤做筆記俾便與其他官員和部會分享。曾任副國務卿的塔波特（Strobe Talbott）表示，川普對與普廷會談內容保密，不僅就傳統作法而言極不尋常，更讓美國政府、顧問和內閣首長處境尷尬，也使普廷更容易影響川普。

一名前官員說：「無法掌握全貌使我們感到氣餒。國務院和國家安全會議對川普與普廷的互動一直很不放心，天知道他們會談些什麼或同意什麼。」

ＦＢＩ對川普展開反情報調查

這是繼紐約時報十一日報導聯邦調查局（ＦＢＩ）針對川普與俄國的關係展開調查後，另一項揭露川普與俄國關係的報導。紐時報導，川普二○一七年五月開除聯邦調查局前局長柯米後，ＦＢＩ便針對川普展開前所未有的反情報調查，以釐清川普與俄羅斯的關係，以及川普是否對國家安全構成威脅，同時也對川普可能涉及妨礙司法進行刑事調查。

相關調查結果已併入司法部特別檢察官穆勒主導的「通俄門」調查，但其中並無證據顯示川普與俄國官員秘密接觸，或曾接受俄國官員指示。

國會眾議院司法委員會主席、民主黨議員納德勒（Jerrold Nadler）證實，委員會將針對ＦＢＩ調查川普是否為俄國工作而違反美國利益一案，展開進一步調查。對此，川普十二日推文痛批ＦＢＩ「無緣無故、沒有證據就對我進行調查，真是齷齪到不行！」還聲稱「開除柯米對美國來說是美好的一天」，形容柯米是「受他最好朋友穆勒保護的奸詐警察」。

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