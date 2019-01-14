中日對照讀新聞》スマホ、学校が全生徒に配布 全校學生配發制式智慧型手機

2019-01-14

◎茅毅

私立の小中学校や高校で、児童や生徒にスマートフォンの持ち込みを認める動きが広がっている。

在日本私立中、小學和高中，愈來愈多學校採取開放兒童與學生帶智慧型手機上學的作法。

公立小中学校へのスマホ持ち込みを4月から認める大阪府教育庁は、私立の取り組みも参考に市町村教委向けのガイドラインの作成を進めている。約1100人の生徒は大阪府内だけでなく、京都、兵庫、滋賀の各府県から通う。大阪北部地震は通学時間帯に発生した。多くの生徒が足止めされ、安否確認に夕方までかかった。

自2019年4月起准許公立中小學學生帶智慧型手機上學的大阪府教育廳，參考私立學校的作法，正為此著手制定針對市、町、村教育委員會的指導方針。（大阪府中小學的學生）不僅來自大阪府，從京都府、兵庫縣及滋賀縣來大阪府上學的學生約1100人。大阪北部地震（譯按：或稱大阪府北部地震、大阪地震等，發生於2018年6月18日約上午7點58分，芮氏規模6.1）發生在上學通勤期間。許多學生無法到校，直到傍晚才確認這些學生平安無事。

元々、スマホの持ち込みは「原則禁止」。登録制だったが、申請を全て認めるわけではなかった。地震の後、「原則として認めてほしい」と要望が相次ぎ、2学期からルールを変えた。須磨学園中高（神戸市）は2010年度、生徒全員に学校が指定した機種を持たせる「制携帯」を導入。2016年度からスマホにしている。

原本中小學「原則上禁止」帶智慧型手機上學。曾採行登記制，但校方未必都會准許學生提出的申請。去年大阪地震後，由於陸續有「希望（校方）原則上同意（學生帶手機）」的要求，因此從第2學期（譯按：日本大多數學校採3學期制）開始，學校改變內規。神戶市私立「須磨學園中學校」和「須磨學園高等學校」，在2010學年度引進讓所有學生持校方指定機種手機的「制手機」（uni-phone）制度（譯按：日文携帯けいたい為手機之意，英文uni有單一、統一之意）。2016學年度起改用智慧型手機。

ニュース・キーワード新聞辭典

足止（あしど）め：動詞、或寫成足留め、足留，困住、（一定期間內）禁止外出（通行）、禁足。例：濃霧（のうむ）のため空港（くうこう）に足止めされちゃった。（因濃霧而受困機場。）

にする：句型、從一個以上的選項中擇一，要…、決（選）定…。例：このタイプのパソコン（英文personal computer的簡稱，意為個人電腦）にします。（我要這款電腦。）

単語を読みましょう

児童（じどう）／持ち込み（もちこみ，或寫成持込み）／取り組み（とりくみ，或寫成取組み、取組）／滋賀（しが）／安否（あんぴ）／須磨学園中高（すまがくえんちゅうこう）／機種（きしゅ）／スマートフォン（英文smart phone，簡稱スマホ）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/