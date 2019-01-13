巴黎麵包店氣爆 至少3死47傷

2019-01-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕巴黎中北部的第九區十二日上午剛過九時，突然發生威力強大的爆炸，造成至少三人死亡，其中兩人為消防隊員，另有四十七人受傷，當中十人傷勢嚴重。爆炸周邊建物嚴重毀損，翻覆的車輛、碎玻璃與瓦礫殘骸散落一地，巴黎檢方指出，爆炸確切原因尚在調查中，不過初步判定是意外，起因疑似麵包店瓦斯外洩引發爆炸。

這起事件發生時，巴黎正因最新一波「黃背心」反政府示威將登場而陷入緊張。巴黎檢方說，消防人員在接獲特維斯街（Rue de Trevise）的瓦斯外洩警報後前往處理。一名飯店員工說，他看到消防人員走進對面的麵包店，結果約一小時後，就發生劇烈爆炸，他困在碎裂的玻璃中，頭部被割傷，衣服血跡斑斑。他回神後查看飯店顧客，有些人身上流著血，至於飯店算是「毀了」。

目擊者形容，爆炸威力在四個街區外都能感覺到。事發後，約一百名警察封鎖周邊數條街，該區餐廳林立，並包括格雷萬蠟像館與深受觀光客喜愛的烈士街等旅遊景點。許多觀光客提著行李，從多家飯店疏散。

法國內政部長卡斯塔納指出，當局動員約兩百名消防人員滅火以及疏散民眾，他說，「爆炸發生時，街上人來人往，消防人員在裡面」，「很遺憾，人員死傷相當慘重」，他也向無名的救援者致意，他們竭力救出一名受困瓦礫下兩個半小時的消防人員。西班牙外交部的消息來源透露，一名與丈夫在巴黎度假的西班牙婦女在爆炸受傷後送醫不治。

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