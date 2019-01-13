中國山寨版日本馬桶「菜日文」穿幫

2019-01-13

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本免治馬桶近年在中國引發高人氣，前幾年還出現訪日中國客的爆買潮，中國製造的免治馬桶乏人問津，假冒日本品牌販賣，但宣傳用的「假日文」穿幫，證明日本工廠的圖片也涉嫌合成造假，連地圖標示都誤把德國當作日本。日本的新聞節目近日大幅報導，主持人表示中國連日本馬桶都能山寨。

中國觀光客前幾年到日本爆買免治馬桶蓋的熱潮，引起中國政府的注意，國家主席習近平在二○一五年宣布「廁所革命」，下令將六萬處無隔間的公廁，改裝成有門的個人隔間廁所，溫水免治馬桶也隨之普及，中國廠商投入馬桶製造，但顧客的信心度遠低於日本貨。

廣告文宣 張冠李戴

中國網媒「東京新青年」日前踢爆中國馬桶假冒日本品牌販賣的現狀，中國購物網站上出現卅二家冒牌廠商，宣傳文案出現了只要懂日文的人一看就穿幫的「假日語」，廠商名稱也是很具「和風」，例如結合東芝、日立和三菱等日本大廠的「東日菱」，仿自日本衛浴大廠「TOTO」的「OJOJ」，還有「松岡」、「津上」和「川蒼」等日本不存在的衛浴製造廠牌。

其中「川蒼」馬桶標示為日本廠商，淘寶網的廠商簡介中，還刊登了工廠照片，但照片涉嫌合成。「川蒼」強調靈感來自日本匠心技術，但標有日本國旗的地圖卻是德國。另外有廠商以銀座地鐵站內刊登的廣告，證明自己是日本品牌，但日本TBS電視台記者實地調查，發現銀座站內並無該幅廣告，照片中顯示的地鐵驗票機，也是中國地鐵使用的款式。

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