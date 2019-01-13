馬其頓改國名 盼入北約、歐盟

2019-01-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕馬其頓國會十一日投票通過修改憲法，將國名更改為「北馬其頓共和國」，此舉化解了與南鄰希臘長達廿七年的紛擾，並為其加入北約（NATO）與歐盟鋪路。西方將馬其頓加入北約視為是限制俄國在巴爾幹半島影 響力的關鍵一步，因此對該結果大表歡迎。

支持更改國名的馬其頓中左派總理柴伊夫（Zoran Zaev）在投票前強調，為了國家進步，他不惜賭上政治生命，「沒有與希臘達成協定，就沒有北約與歐盟的會員國身分」。雅典承諾若馬其頓變更國名，將不再否決其加入北約與歐盟案。馬其頓自一九九一年從前南斯拉夫獨立以來，兩案皆遭希臘封鎖；希臘主張，馬其頓是亞歷山大大帝的古希臘帝國搖籃，該名稱屬希臘民族，僅能用於希臘北方的「馬其頓省」，斯拉夫人不能喧賓奪主，否則為挑釁。

一二○席的馬其頓國會必須逾三分之二支持，才得以通過更改國名的修憲案。十一日的投票在卅九名反對派議員離席杯葛，共八十一人投下贊成票後通過。該結果讓馬其頓數月來的政治擾攘，包括去年九月投票率不滿四成的諮詢公投皆成過眼雲煙。馬其頓右翼總統伊凡諾夫極力反對變更國名，但依據憲法，逾三分之二席國會絕對多數通過的法案，總統只能簽署成法。主要反對派政黨VMRO-DPMNE譴責該投票結果是叛國。

希臘總理齊普拉斯十一日向柴伊夫致賀，依據協議，馬國新國名也必須通過希臘國會的認可才能生效。然而，在希臘三百席的國會中，齊普拉斯僅掌握稍微過半的一五三席，加上執政聯盟「獨立希臘人」領袖、國防部長卡姆諾斯反對該案並揚言辭職，皆增添該案在希臘國會過關變數。

歐盟外交政策首長茉格里尼、負責擴大歐盟事務的執委哈恩，以及北約秘書長史托騰伯格都發表聲明，對該投票結果表示歡迎。德國外長馬斯預測，北馬其頓共和國很快就能加入北約，並展開進入歐盟的談判。美國駐馬其頓大使貝禮表示，歡迎北馬其頓共和國成為北約第卅個會員國。

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