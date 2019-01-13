美府停擺22天破紀錄 經損逾千億

2019-01-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於美國總統川普與國會民主黨人在美墨邊境圍牆撥款上談不攏，美國聯邦政府從去年十二月廿二日起局部停擺，至美東時間十二日邁入第廿二天，創下政府關門史上最久紀錄，國家經濟損失已達卅六億美元（逾一千一百億台幣）；若再停擺兩週，經損將超越五十七億美元的築牆經費。川普十一日重申有權宣布緊急狀態，以繞過國會、動用現有經費築牆，但他也強調，「不會太快這麼做」。

美國聯邦政府局部停擺進入第廿二天，超過一九九五年十二月至九六年一月、前總統柯林頓任內的廿一天紀錄，共計逾四分之一部會暫停運作，約八十萬名聯邦雇員不是放無薪假，就是被迫做白工。對此，川普十一日在白宮表示，最簡單的解決方法就是宣布國家進入緊急狀態，而他也有絕對權力做此決定，但「我不會太快這麼做，因為我還是希望與國會達成協議，國會有責任對築牆經費點頭」。

共和黨內有歧見 川普盼國會達協議

分析指出，川普對緊急狀態令態度驟變的原因無從得知，但這暗示共和黨內有激烈爭辯。南卡州共和黨參議員葛蘭姆十一日與川普會晤後，即推文要求川普「立刻宣布緊急狀態、馬上開始築牆」。然而，十日陪同川普赴德州視察邊境的資深顧問、女婿庫希納等白宮幕僚，則試圖勸川普踩煞車，認為爭取更廣泛的移民協議才是最佳選項。消息人士透露，白宮內目前傾向考慮各種選項，不急於做決定。

在此同時，九五至九六年政府停擺期間，成功促使柯林頓同意達成預算平衡的共和黨籍前眾院議長金瑞契，十一日向「福斯新聞」表示，認同川普與民主黨國會領袖協商破局後直接走人，因為川普一旦讓步，勢必摧毀總統聲望及連任希望。他建議川普可利用本身「基本盤」穩固的優勢，與民主黨打持久戰。

眾院民主黨領袖裴洛西則批川普為「轉移焦點大師」，是在分散外界對通俄門調查等弊案的目光，「川普需要採取下一步行動，以結束政府停擺，我們（民主黨）會根據其行動做出回應」。眾院十一日已通過法案，確保聯邦雇員在政府重開後收到欠薪，僅待川普簽署即完成立法；但另一項要求先重開內政部等部分部會的法案，則篤定在參院卡關。

美國聯邦存款保險公司、金融管理局、消費者金融保護局、信用合作社管理局、國家銀行監事協會等金融監管單位，十一日共同呼籲美國金融機構，應對無法如期在十一日領薪的聯邦雇員，在貸款、卡費等帳單上予以通融。另一方面，全球評級機構「標準普爾（S&P）」指出，若政府停擺再持續兩週，經濟損失將達六十億美元（逾一八六○億台幣），比美墨圍牆的造價更高。

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