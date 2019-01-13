世銀總裁提早下台 傳伊凡卡接任

2019-01-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國前總統歐巴馬提名的韓裔美籍學者金墉（Jim Yong Kim），七日突宣布請辭世界銀行總裁，距離其任期屆滿還有三年半。英國《金融時報》（FT）十一日報導，美國政府正考慮幾名接任人選，其一就是總統川普長女伊凡卡。世銀總裁雖由其董事會選出，但投票權比重取決於各會員國認購的股本，而自其一九四五年創立以來，美國就是最大股東。

川普政府所選的新總裁，未來可能特別會試圖限制任何被視為支持中國藉由其「一帶一路倡議」（BRI）興建基礎建設的作為，以及世銀本身旨在處理氣候變遷的專案融資。世銀總部就在華府，美、歐國家間曾有協定，確保雙方提出的人選能分掌世銀、國際貨幣基金（IMF），惟中國等國家對這種做法的反彈聲浪愈來愈大。

金墉請辭出乎世銀職員意料，原因眾說紛紜。FT引述前世銀高官報導，金墉不顧諸多世銀職員與美國財政部的反對與不滿，持續推動BRI。

英國廣播公司日前也報導，金墉領導下的世銀，在氣候變遷和提供貸款給中國的政策取向上，均與川普的態度不同。例如世銀已終止其對火力發電的支持，反觀川普承諾復興煤炭業。去年在美國點頭下，世銀雖通過一三○億美元增資案，但金墉亦向川普政府的施壓屈服，同意修改針對中國等中、高所得會員國限制貸款，並提高貸款成本。

美國財政部發言人表示，該部已收到「為數可觀」的新總裁人選推薦，正展開內部審查。幾個可能人選已浮上檯面，包括美國財政部副部長馬爾帕斯、美國駐聯合國前大使海利、美國國際開發總署署長葛林及伊凡卡。

川普入主白宮後任命伊凡卡為白宮特別顧問，被批評用人唯親，為免違反公務倫理，職務為無給職。二○一七年二十國集團（G20）峰會期間，她與金墉共同宣布世銀成立旨在改善開發中國家女性企業家融資環境的「女性企業家資金倡議」（We-Fi）。據傳由於伊凡卡亟欲推動該倡議，金墉即以同意支持為條件，交換川普政府同意前述增資案。

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