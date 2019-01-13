拒政治審查 香港作品換台灣出版

2019-01-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《明報》七日報導，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）掌控的三聯書店出版社，要求新加坡南洋理工大學中文系副教授關詩珮「自行修訂」新書中涉及六四事件與八○、九○年代中國改革開放的敏感內容，否則「無法放行」出版。關詩珮因不能同意「非學術」的修訂，去年底緊急終止雙方合作，並將新作《全球香港文學：翻譯、出版傳播及文本操控》轉由台灣的出版社發行，以堅守「學者應有職責及本分」。

香港中文大學中文系副教授黃念欣指出，關詩珮新書「必須叫停」的時間點並不尋常，該書去年已進行到出版工作的後期，完成多次校對及排版。黃透露，被要求修訂的敏感內容可能包括引述牽涉到六四事件的傅高義《鄧小平時代》，以及討論牽涉到改革開放時代出版現象的英國小說《蘇絲黃的世界》中譯本；中國審查制度正在侵蝕香港出版界，作者與編輯的專業心血正受到審查「無形之手」的消耗及摧殘。

據悉，中聯辦全資擁有的「廣東新文化事業發展」公司，透過兩間香港公司控制三聯書店、中華書局、商務印書館（統稱「三中商」）等出版社，並利用「政治審查」阻止敏感書籍上架與流通；北京當局至少迂迴控制一半以上的香港書店。「三中商」做為香港三大書局，近年屢被投訴涉及「政治審查」，此前也曾發生出版多本雨傘運動相關書籍的小型出版社遭「三中商」大批退書的情況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/