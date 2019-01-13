貿易戰太傷 中國擴大減稅救景氣

2019-01-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰殺傷力擴大，導致中國景氣低迷，中國財政部長劉昆接受官媒採訪時表示，今年進一步擴大減稅和財政支出，以刺激消費和經濟成長，包括調降增值稅、對小微企業普遍減稅等，減稅規模合計將超過一．五兆人民幣（約六．九兆台幣）。

中國官媒央視昨報導，中國已展開「積極」財政政策，元旦起新個人所得稅法全面實施後，首次推出個人所得稅專項附加扣除；九日決定再推出一批針對小微企業的普遍性減稅措施，預計每年可再為小微企業減稅約兩千億人民幣。劉昆表示，對小微企業的減稅、降費涉及一七九八萬家企業，占應稅企業九十五％以上。

劉昆說，去年中國減稅降費的規模達到一．三兆人民幣，今年新增的減稅降費將會在這個基礎上擴大，降低企業負擔，激發微觀主體的活力，促進經濟成長；中國政府在擴大財政支出方面，在科技創新、供給側結構性改革、三農、民生等領域的資金投入，將會有較大幅度提高。

中國今年經濟成長面臨「保六」壓力，消費疲弱程度也反映全球企業最近紛紛公布下修財測或財報，包括蘋果、三星電子、納入中企旗下的德國工業機器人大廠庫卡（Kuka）等。據透露，中共中央經濟工作會議上月閉門會議決定，今年經濟成長率設定在「六％至六．五％」，將於中國兩會（全國人大和政協會議）三月召開時公布。

德國之聲報導，一名在中國從事建築業的企業家透露，他身邊的企業家朋友都對北京人民大學經濟學教授向松祚上月演講的內容頗有感觸，中國地方政府拖欠企業應付款項的現象，現在非常普遍；隨著農曆春節即將到來，這位企業家仍在想辦法追討地方政府拖欠的上億人民幣工程款項，否則根本無法發放工資給已多次包圍公司抗議的農民工。

向松祚上月演講引述一份中國政府內部機密的調查報告測算，指中國去年實際經濟成長率僅一．六七％，另種測算結果甚至是「負」成長，遠低於中國統計局宣稱的六．五％。

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