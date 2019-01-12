美啟動撤軍 下月召開中東峰會

2019-01-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普去年十二月十九日突宣布自敘利亞「立即」撤軍後，隨即引發國內外反對和質疑，導致行動時程遲遲無法明朗。不過，五角大廈官員十一日證實，駐敘美軍已開始撤離，協助部隊已陸續抵敘，部分裝備也已撤出，惟全員撤離的日期尚無定案。

川普去年宣布撤離約兩千名駐敘美軍，令川普遭抨擊「背叛盟友」。白宮國家安全顧問波頓上週改口道，美軍必然撤離，但前提是庫德族不受土國威脅，因此並無時間表。

儘管如此，抗IS國際聯軍發言人、美國陸軍上校萊恩十一日表示，美軍已展開撤離程序，但不會透露具體時間表、地點或軍隊行動。「敘利亞人權觀察組織」則表示，美軍撤離行動自十日晚間開始，約有十輛裝甲車及卡車等，從敘國東北部梅蘭鎮（Rmeilan）的基地駛往伊拉克。

五角大廈一名官員也證實，眾多地面部隊已前往敘國協助撤軍；兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」也帶領船艦前往該區域，以確保駐軍和裝備撤出期間安全無虞。

另一方面，美國國務卿龐皮歐透露，美方計畫下月十三、十四日在波蘭召開中東高峰會，將邀請各國代表共同討論中東的和平與安全問題，其中又以確保伊朗不會造成中東動盪為核心議題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/