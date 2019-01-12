美研究:老人最愛分享假新聞

2019-01-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國期刊《科學進展》（Science Advances）九日刊登的最新研究顯示，六十五歲以上的臉書用戶，是最愛分享「假新聞」的年齡族群，無論教育程度、意識形態及黨派立場皆然。另外，保守派的臉書用戶也更愛分享「假新聞」，其中支持美國總統川普的選民占了多數。

美國普林斯頓大學與紐約大學研究人員，於二○一六年美國總統大選期間，對逾二七一一名臉書用戶進行調查，其中有四十九％於選後同意分享資料。之後，研究人員將受試者的臉書分享連結與多個網站平台進行比較，當中包括分享假消息的知名網站。

研究發現，雖然只有八．五％受試者分享這些網站連結，但當中六十五歲以上的臉書用戶（研究中最年長族群）不分黨派，分享假新聞網域文章的數量，是十八至二十九歲用戶（研究中最年輕族群）的近七倍。

研究作者指出，六十歲以上的美國民眾，可能欠缺必要的數位媒體閱讀能力，難以判斷網路新聞的可信度，記憶力老化亦可能造成影響，影響對事實的判斷力。

此外，共和黨人士通常比民主黨人士更愛分享假消息；若以意識形態區分，保守派人士分享最多的假新聞故事，其中多數有支持川普的傾向，可能是一六年大選期間，多數假新聞偏向支持川普。研究作者在華盛頓郵報專欄寫道，若假消息內容更傾向支持民主黨總統候選人希拉蕊，自由派人士可能分享更多這種內容。

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