中國急了 狂抓翻牆推文網民

2019-01-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報十日報導，中國網路審查行動驟然急遽升高，警方正盤問和拘留愈來愈多的社群媒體「推特」用戶，這也是中國國家主席習近平鎮壓網路活動的最新例證。中國當局正把對其人民的控制，從現實生活擴大到網路生活。對此，推特發言人婉拒評論。

儘管推特在中國遭禁，但此一平台在中國的政治論辯與議題討論上，仍扮演重要角色。根據德國「荷狄行政學院」（HSG）教授史妲可曼（Daniela Stockmann）去年所做的調查估計，僅○．四％、約三二○萬人的中國網友透過軟體「翻牆」（即突破中國網路防火牆）使用推特。

中國官員過去鎖定的是社群媒體知名用戶。然而，最新這波打擊對象已納入沒有網路名氣、「粉絲」很少的推特「潛水者」。加州大學柏克萊分校教授蕭強提到，地方與中央執法當局在這波行動中協調順暢，這麼多網民被抓乃「前所未見」。

在推特上擁有八千多粉絲的黃成城說，他在重慶遭用鐵鍊鎖在椅子上、被訊問八小時。僅約四千粉絲的廈門一家建築公司員工潘細佃，在轉貼異議漫畫家「變態辣椒」的漫畫，並批評當局鎮壓人權後，遭警方帶走偵訊二十小時；幾天後，警方又突然現身公司，強迫他簽署指控他「擾亂社會秩序」的文件，接著被羈押在拘留所十五天。

根據訪談及檢視審訊錄音，中國警方針對推特往往採取以下模式：警方會列印推文，「建議」用戶刪除特定訊息甚至帳號；也「提醒」活動人士，他們能監測到「翻牆」所發的文字，若再犯，就不是刪推文、註銷帳號那麼簡單，恐殃及家人。中國人權活動人士王愛忠說，他拒絕刪文，卻在上月某個晚上，手機突然冒出大量推特訊息，當中還有個人帳號的後門密碼；一小時後，他的三千則推文全數消失，顯然是與政府有關的駭客所為。他感嘆，「若放棄推特，我們將喪失表達意見的其中一片最後園地」。

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