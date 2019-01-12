新疆再教育營 淪血汗成衣廠

2019-01-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國多家媒體上月踢爆中國於新疆設立的「職業技能教育培訓中心」疑似拘禁兼「強制勞動」新疆維吾爾自治區百萬少數族群，逼迫他們投入食品業及製造業。美國校園常見的「獾牌運動服」（Badger Sportswear）繼當時不慎進口受困者被迫勞動的成果多達一貨櫃而成各界關注焦點，九日終於正式宣告：和疑似配合中國當局迫害的新疆「和田泰達服裝公司」終止合作關係，也不再採購當地任何產品，以免違法淪為中共荼毒少數民族的幫凶。

獾牌運動服上月二十二日即在推特自清領有「國際社會責任認證組織」（WRAP）金牌認證，聲稱並未違反生產道德政策，近日也接受各方調查並過關，顯然事前對全案毫不知情，且當下立刻對和田泰達暫停下訂。九日，它透過官方網站鄭重發出聲明，強調上月所說：和田泰達供應的產品僅約占該品牌商品一％；但鑑於新疆既有爭議，以及和田泰達提出的歷史文件不足以消除疑慮，謹慎考量後，決定日後不再採購該公司及該地區的任何產品，更不會繼續發送目前庫存還有的和田泰達商品。

美聯社、紐約時報等媒體上月發布新疆維族、哈薩克族等穆斯林被迫放棄語言、宗教信仰兼受政治洗腦及「強迫勞動」的相關報導，引起美國海關和邊境保護局關注，因美國法律規定，進口非自願勞工生產的產品屬違法。這次為進一步確認詳情，美聯社九日多番致電和田泰達服裝公司，但至今聯絡不上對方；而該公司雖也通過WRAP認證，當初接受調查的地點與本案卻非同一處。不過，該公司董事長吳洪波先前接受訪問確實說過，公司與一處「職業技能教育培訓中心」位於同一建築，但自稱未涉入後者活動，僅提供該中心二十至三十名學員就業出路，為當局掃除當地貧困的一環。

中國反批美企「可悲」

中國外交部發言人陸慷十日不願評論「任何企業的生產或商業布局」，但認為獾牌運動服「基於錯誤的信息，停止和中國開展貿易往來」甚為「可悲」。他強調，中國已廢除一九五七年起施行數十年的「勞動教養」制度，新疆目前進行的是「職業技能教育培訓」，與「『強制勞動』完全是性質不同的兩碼事」。

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