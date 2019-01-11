民主剛果總統大選 反對派贏的意外

2019-01-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕位於中非的剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的總統大選結果，延宕十多天後終於出爐，該國選委會十日宣布，贏家是囊括近四成選票的反對派領袖齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。此一結果令人意外，該國天主教會公開質疑結果不符現況，第二高票的法尤盧（Martin Fayulu）斥為選舉政變，法國直言贏家應該是法尤盧，聯合國與非洲聯盟已呼籲各方自制與和平解決選舉爭議。

總統大選去年十二月卅日投票，有機會締造該國獨立近一甲子以來的首次政權和平轉移。根據開票結果，該國最大反對黨「社會進步民主黨」（ＵＤＰＳ）黨魁齊塞克迪得票三十八．五七％、前石油公司高層法尤盧三十四．八三％，以及現任總統卡比拉屬意的接班人夏達力（Emmanuel Ramazani Shadary）二十三．八四％，暫時宣告齊塞克迪當選總統。

ＵＤＰＳ總部在選舉結果出爐後一片歡欣，五十五歲的齊塞克迪則告訴支持者，會與卡比拉密切合作，從今以後不再視卡比拉為敵人，而是民主改革的夥伴。但第二高票的法尤盧拒絕承認敗選，痛批選委會的宣布是「選舉政變」，是醜陋騙局。法尤盧依法可針對選舉結果上訴憲法法庭。

法國外長勒德里安認為贏家應該是法尤盧，稱此結果與民主剛果的天主教會派出的數千名觀察員在投票所收集到的數據「不相符」；前宗主國比利時也質疑選委會公布的結果，會在數日內於安理會中討論此事。聯合國秘書長古特瑞斯籲請相關各方避免訴諸暴力，但西南部城市基奎特已爆發暴力抗議，造成警民四死十傷。

此一大選結果堪稱令人震驚，因為許多人原本以為贏家會是執政黨候選人夏達力。分析家認為，掌權十八年的卡比拉不願冒險宣布夏達力勝選，以免引發暴力抗議與招致國際譴責；藉由與齊塞克迪達成權力分享協議，不但能分裂反對陣營，還能保持對齊塞克迪的影響力。

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