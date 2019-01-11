築牆費談判破裂 川普拍桌走人

2019-01-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十日前往美墨邊境視察，但他前一天與國會民主黨高層針對邊境牆預算的談判再度破裂，遭民主黨人直言拒絕撥款資助興建川普力推的美墨邊境牆。川普為此動怒拍桌走人，還怒斥該協商「浪費時間」，雙方對立升高。截至十日，受邊境牆經費拖累的聯邦政府部分局處連續第二十天關門，八十萬聯邦政府員工十一日仍無薪水可領。

川普前往美墨邊境視察

川普十日來到德州麥卡倫，造訪一處邊境巡邏站，針對移民與邊境安全舉行圓桌會議，以及聽取邊境安全簡報。麥卡倫位於格蘭德河谷，非法移民闖關越境事件頻仍。從日前發表公開演說，到親赴美墨邊境城鎮，儘管川普動作頻頻，也無法改變民主黨人拒絕撥款在邊境築牆的立場。

川普九日在白宮戰情室與國會民主黨高層會商，但會議僅歷時十四分鐘便戛然告終，民主黨人離開時一臉錯愕。指稱川普拍桌的參議院少數黨（民主黨）領袖舒默表示，川普在會中問民主黨籍的眾議院議長裴洛西，是否會支持他築牆，結果遭裴洛西拒絕；川普因此起身說了一句「既然這樣我們就沒什麼好討論的了」，然後便離開。舒默在會中曾說，川普把人民當談判籌碼，並要求川普開放政府局處與停止傷害人民；川普則回說，「那你們也不會把我要的給我」。裴洛西會後還指責川普枉顧數十萬拿不到薪水的聯邦政府員工，諷刺富二代出身的川普可能以為這些沒薪水的政府員工可以靠跟老爸要錢過活。

川普本人則在推特上表示，跟舒默與裴洛西的會議真是浪費時間，他在會中問裴洛西，倘若他讓政府局處重新開放，國會民主黨人是否會同意內容包括築牆的邊境安全法案，但遭裴洛西拒絕，「我就說拜拜了，怎樣都沒用！」

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