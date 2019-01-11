國內反對無核化 金正恩訪中國找靠山

2019-01-11

凸顯與習關係密切 消除國內不安

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓領導人金正恩九日結束訪中行程，據新華社十日報導，中國國家領導人習近平與金正恩舉行峰會表示，北京支持他與美國總統川普的二度會面，期望雙方能「各讓一步」。另外，南韓總統文在寅十日也對這場會面樂觀其成，同時建議北韓採取大膽措施走向非核化。然而，南韓媒體披露，金正恩之所以再訪中國，主因之一是他未能說服內部支持與美方進行無核化談判，只好藉著訪中凸顯他與習近平關係密切，以消除國內不安。

金正恩於七日至九日間進行他的第四次訪中行程，今年適逢中朝建交七十週年，八日也正好是他三十五歲生日，九日在與習近平共餐及造訪藥廠後，隨即搭乘專車離開北京。北韓官媒「朝中社」報導，金邀習訪問北韓，習欣然接受，若成行將是習自二○一二年掌權以來首次訪朝。

北京支持川金二會 盼能「各讓一步」

新華社則報導，金稱去年朝鮮半島形勢出現和緩，中方發揮重要作用有目共睹，北韓將繼續堅持無核化立場，將透過對話協商解決半島問題，為二次「川金會」取得成果努力。習則表示，中國支持美朝領袖會晤並取得成果，盼兩國相向而行。

針對「習金會」，文在寅在新年記者會上指出，去年兩韓關係改善甚多，相信是二次「川金會」即將來臨之兆。然而，文也強調，北韓應採取「更大膽、實際的非核化措施」，方能使國際取消對朝制裁。另外，文也揭露金去年十二月的親筆信內容，稱金對去年未能來訪請求諒解，希望雙方新的一年更加頻繁交往。

文在寅說，兩韓領袖來信按例不公開，但金上個月的致函比較特殊，因此有說明的必要。日本「朝日新聞」則引述消息人士指稱，金於去年十二月曾致函川普，之後金收到川普的回信，令他相信二度「川金會」將會舉行，才會決定訪中爭取支持。

根據韓聯社評析，金訪中為半島局勢帶來重大轉機，將促成美朝、兩韓及朝俄首腦會談於近期舉行的可能性。不過，東亞日報引述中國消息人士指出，金正恩是因為無法說服國內有必要採行無核化，加上他認為文在寅最終只能聽從美國的意見，不能完全信賴，因此才決定藉著訪中向國內展示他獲得習近平的堅定支持，且中國隨時願意支援北韓，以消除內部的不安。

適逢美中貿易戰談判 金、習各取所需

金訪中期間，正好是美中官員在北京進行貿易戰談判。上海社會科學院副研究員李開盛指出，金此次訪中是要在川金會前累積談判籌碼，而習近平也藉由展示對金的影響力，取得貿易戰談判籌碼。美國之音報導認為，這場會談讓金與習各取所需。

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