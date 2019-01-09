美反情報中心 啟動對抗駭侵威脅計畫

2019-01-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於外國政府近年頻頻主使駭客攻擊美國企業，美國國家情報首長辦公室（ODNI）轄下國家反情報與安全中心（NCSC）七日正式啟動對抗駭侵威脅的「認識風險‧拿起你的盾牌」計畫：透過影片、手冊及海報，指導業界認知境外製造之資訊硬體而來的「供應鏈攻擊」，以及後續魚叉式網路釣魚、商業間諜等諸多竊取智慧財產的行徑。

美國上月才發生跨國酒店管理公司「萬豪國際集團」逾五百萬筆客戶護照資料遭駭事件，逾三億名房客的付款信用卡號、住宿日期等資訊外流，主謀疑為中國。NCSC發送的教戰影片，包括社群媒體行騙等主題，另以書面資料說明外國情報單位駭入私部門網絡以竊取資料的可能方式；還警告國人外出旅遊應審慎使用無線網路（Wi-Fi），「出國別妄想電子隱私」，因Wi-Fi網路遭外國情治單位例行監控，上網裝置還可能遭有心人從遠端植入惡意軟體。

NCSC主任伊瓦尼納（William Evanina）聲明直言，那些政府資助的駭客衝著美國公司而來，透過「供應鏈攻擊」模式，侵入私部門網絡及竊取資料，導致美國數千億美元的損失。

ODNI則發布新聞稿，對中國、俄羅斯、北韓、伊朗等外國政府近期主使駭客進行商業間諜行為指證歷歷。其中，中國藉此竊取美國智慧財產，正是美中當前貿易爭端的焦點之一。還有俄羅斯成功干預美國二○一六年總統選舉；美國國家情報首長寇茲上月表示，俄國也試圖對去年十一月的美國期中選舉發揮影響力，惟投票系統不見其他外國行為者介入的痕跡。

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