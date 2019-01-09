金正恩四訪中國 與習討論川金二會

2019-01-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕北韓領導人金正恩八日應中國國家主席習近平邀請，抵達北京進行四天訪問。這是他第四度訪問中國，南韓聯合通訊社報導，習、金兩人針對金正恩與美國總統川普的二度會面，以及強化雙邊關係展開一小時會談。分析家認為，金可能尋求中國支持對其解除制裁，由於當日正值美、中官員為化解貿易戰，於北京進行相關磋商第二天，美國智庫「國家利益中心」防衛研究所主任卡齊亞尼斯直言，對中國而言，「這個時間點再好也不過」，「顯示北京無疑地有北韓牌可打」。

金正恩一行於七日中午出發，隨行者包括夫人李雪主、胞妹金與正及勞動黨中央委員會副委員長金英哲等黨政軍高層。金正恩乘坐的列車，八日上午近十一時抵達北京。當天也是金的三十五歲生日。八日晚間，習近平夫婦在人民大會堂設宴歡迎金正恩夫婦，韓聯社稱習可能藉此為金慶生，顯示中朝關係明顯升溫。

習為金慶35歲生日 兩國關係升溫

金二○一一年上台後，中朝關係因北韓核試與中國支持制裁而惡化，直至去年，金分別在三、五與六月三度訪問中國，隨後在六月與川普舉行高峰會，也三會南韓總統文在寅。在川、金首會後，北韓核武議題陷入停滯，美國堅持維持制裁直至北韓棄核，北韓則要求立即解除制裁。

一週前，金發表新年演說，強調若美方堅持制裁，他將被迫採取「新路」。卡齊亞尼斯指出，金此行「意在提醒川普政府，除了華府與首爾提供的外交及經濟選項外，還有其他選擇」；金所指的「新路」或許就是朝北京靠攏，「這應會讓美國相當憂心」，因為此舉將弱化川普對北韓「最大施壓」的策略。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」專家葛來儀說，「習、金了解在川、金二會前協調彼此立場的重要性，這顯然是種模式，金也尋求北京在解除其國際制裁上給予支持」。南韓世宗研究院資深研究員鄭相昌指出，金的北京行顯示他不久將有首爾行或川金二會登場。

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