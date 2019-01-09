中國提解決一馬弊案換一帶一路 大馬要調查

2019-01-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華爾街日報七日引述知情人士及相關會議紀錄報導，中國為了增強海外影響力，曾向馬來西亞提議，以協助解決「一馬發展公司」（1MDB）弊案為條件，換取承包興建馬來西亞的東海岸銜接鐵路（ECRL）、沙巴天然氣輸送管道（TSGP）；相關工程項目被中國視為「一帶一路」倡議的一部分。大馬財政部長林冠英八日已表態將深入調查此事，中國外交部、前大馬內閣成員則稱「不知悉」相關情況。

據報導，中國官員二○一六年曾告訴大馬政府高層，中方可運用影響力，讓美國與其他國家放棄調查涉及大馬前首相納吉等人的1MDB弊案，還提議竊聽揭露弊案的華爾街日報記者位於香港的住家與辦公室，以查出向媒體洩漏內情的消息人士身分。華爾街日報一五年揭露，納吉私下收受六．八億美元回扣。1MDB已遭美國、新加坡、瑞士等國調查，納吉也因此被控洗錢、貪污、背信等數十項罪名。

做為交換條件，大馬承諾讓中國入股鐵路與天然氣運輸工程，還暗示中方能以「高於市場平均利潤」的水準標下工程，以補貼「其他需要用錢的部分」。在中、馬高層密會幾個月後，納吉與中國國有企業簽訂總價三四○億美元的工程協議，包括確定由中資銀行提供資金、中國工人負責修建的ECRL、TSGP等工程項目。據報導，ECRL預算最初評估僅七十二．五億美元，最後結標金額卻高達一六○億美元。

相關密會紀錄顯示，中國企圖讓外界認為，中方參與大馬基礎工程建設屬於市場導向，但背後其實帶有「政治性」目的，包括加深中國在大馬的影響力、協助償還1MDB債務等。知情人士透露，納吉當時甚至告訴北京高層，大馬有意開放兩個港口給中國海軍艦艇停泊。儘管該項提議最終並未實現，但納吉此舉形同協助中國拓展在南海爭議水域的影響力。

據報導，美國司法部一五年就1MDB弊案展開調查後，促使納吉政府轉投北京懷抱；無力償還債務的納吉，一六年向大馬富商劉特佐求助，並由劉特佐安排密會中國高層，交涉如何化解1MDB財務危機。劉特佐現因涉嫌在1MDB弊案仲介洗錢，面臨大馬與美國的刑事指控，據信已流亡中國並受到保護。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/