大馬蘇丹遜位 傳迎娶俄國嫩模

2019-01-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕馬來西亞國家王宮六日發佈文告指出，大馬最高元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）宣佈遜位，按憲法即日生效。大馬建國六十一年以來，莫哈末五世是首位辭職的在位元首，最近傳出他迎娶俄羅斯嫩模沃沃迪娜（Oksana Voevodina），但未獲官方證實。大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）對此也毫無所悉。

莫哈末五世 創下大馬建國首例

大馬媒體報導，四十九歲的莫哈末五世因接受治療，需要休養，自去年十一月二日起至十二月三十一日請假，由霹靂州蘇丹納茲林沙暫代行使國家元首職責。莫哈末五世出生於一九六九年十月，八五年被立為吉蘭丹州王儲，曾於英國牛津大學伊斯蘭研究中心進行外交研究，一○年繼任為吉蘭丹州蘇丹，一六年十二月就任馬國第十五任最高元首。但由於他任職僅逾兩年，未達五年任期的一半，王宮已知會統治者會議（Council of Rulers）核准。

馬來西亞聯邦十三州中，有九州擁有世襲君主。馬國是君主立憲制，最高元首是由統治者會議從九州君主中選出，由資歷最高者出任。元首在名義上雖擁有立法、司法和行政的最高權力，但實為虛位元首，須依照首相及內閣意見行使職權。統治者會議由九位世襲君主和四名位委任州元首組成的理事會，主要功能是每五年遴選出最高元首和副元首。

莫哈末五世在就任時已經離婚，因此他也是大馬史上首位單身元首。去年十一月他請病假期間，網路傳聞指他在俄國迎娶二十五歲辣模沃沃迪娜。沃沃迪娜在二○一五年摘下莫斯科小姐后冠，之後成為職業模特兒。網路也流傳兩人婚禮照片，以及她多年前參加實境秀時，與一名男參賽者的水中做愛片段，但王室迄今對此諱莫如深。

據英國「每日郵報」報導，莫哈末五世和沃沃迪娜是一年半前在歐洲一場奢華名錶展相遇，沃沃迪娜當時在會上向客人展示名錶。為順利嫁入王室，沃沃迪娜去年四月改信伊斯蘭教。大馬媒體「星州網」引述學者分析，大馬史上首度有元首在位請辭，沒有慣例可循，因此將由統治者會議定奪。按例彭亨州蘇丹最有可能繼任，柔佛州及霹靂州蘇丹也是可能人選。

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