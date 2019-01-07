中國學者鄭也夫 疾呼中共淡出歷史舞台

2019-01-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國「改革開放」屆滿四十週年之際，愈來愈多中國知識份子不懼打壓，站出來批評中共政權「開倒車」。聲譽卓著的中國社會學家、北京大學退休教授鄭也夫，近期發表《政改難產之因》一文，指中共建政七十年造就太多災難，且已喪失糾舉錯誤的能力，唯有和平淡出歷史舞台，才符合黨及中國人民共同利益。他並以台灣民主派促成國民黨結束一黨專政為例，呼籲中國人勇於發聲。

鄭也夫指出，中共唯一一次改革，即為鄧小平一九七八年啟動的「改革開放」，那是因為中共意識到「不改革就亡黨」。但中共建政七十年的方針政策，大多不代表人民的利益，反而帶來災難，例如強行將私有土地劃歸國有，再高價賣給地產商，使無數公民淪為房奴。中共已喪失糾錯機制，對不同政見日益仇視，對危機的恐懼令自己失態。

籲學習台灣民主 結束一黨專政

他直言，中共以和平、避免暴力、最不會造成社會動盪的方式淡出歷史舞台，才符合黨及人民共同利益，「唯一可使中共載入史冊之事，就是中共領導人引領全黨淡出」，和平終結專制成功與否，端賴中共是否有明智的領袖。

他還說，台灣民主派力爭多年，使蔣經國面對巨大壓力和多元局面，才終結國民黨一黨專政，外部壓力的存在，才能使得勢者讓權、改變現狀。

最後，鄭也夫指出，若在關乎民族大業的問題上不置一詞，「我會看不起自己」，並指「今天的書生還沒有盡責」，若書生忠於良知、勇於發聲，「中國不會是今天的樣子」。此外，中國網友紛紛在社群平台「微博」分享未含敏感詞彙的內容，坦言對該文「感到欣慰」，認為鄭也夫是真正的愛國者。

網路雜誌「縱覽中國」主編陳奎德表示，近期有眾多中國知識份子建言中共改革，說明他們已忍無可忍，這股集體力量不可小覷。不過，憲政學者陳永苗認為，「六四天安門事件」後，改革已行不通、吶喊沒有用，知識份子應另起爐灶。中國社運人士胡佳則認為，中國人民已形成（對中共）恐懼的國民性，唯有公民覺醒，才能促進中國政治變革。

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