中英對照讀新聞》Italian Physicists Wrote a ’Perfect Pizza’ Equation 義大利物理學家寫出「完美披薩」方程式

2019-01-07

◎ 劉宜庭

That’s the basic premise of a new paper titled "The Physics of Baking Good Pizza," published in the arXiv. In the mouth-watering study, two physicists and one food anthropologist recall the unassailable pizzas they sampled.

這是一篇新論文《烤出好披薩的物理學》的基本前提,刊登於(獨立科學期刊)arXiv。在這項令人垂涎欲滴的研究中,兩名物理學家與一名飲食人類學家還原出他們選擇的完美披薩。

Under ideal conditions, the authors wrote, a single pizza Margherita could be baked to perfection in precisely 2 minutes in a brick oven heated to 625 degrees Fahrenheit (330 degrees Celsius). When additional toppings require additional bake time, some pizzaiolos may lift the pie up with a wooden or aluminum spade for an additional 30 seconds.

作者寫道,理想狀況下,在華氏625度(攝氏330度)的磚窯內精確地加熱2分鐘,可烘烤出一塊完美的瑪格麗特披薩。更多的鋪料需要更多的烘烤時間,一些披薩師傅會使用木頭或鋁製的鏟刀鏟起披薩,再多烤個30秒。

Using a long thermodynamic equation, the authors determined that a pizza cooked in an electric oven could meet similar conditions to a Roman brick oven by turning the heat down to 450 degrees F (230 degrees C) for 170 seconds.

使用冗長的熱力學等式,研究報告作者測定,一塊披薩在電烤箱內透過調低烘烤溫度至華式450度(攝氏230度)加熱170秒,也能達到類似羅馬式磚窯的烘製情況。

新聞辭典

Pizza Margherita:名詞,瑪格麗特披薩。例句:Pizza Margherita is a pie of tomato, mozzarella and basil (representing the red, white and green of the Italian flag).(「瑪格麗特披薩」是一種由番茄、莫札瑞拉起司與羅勒葉(代表義大利國旗的紅色、白色與綠色)組合而成的派餅。)

precisely:副詞,精準地、恰好地。例句:The fireworks begin at eight o’clock precisely.(煙火秀準時在8點開始。)

oven:名詞,窯、烤箱、烤爐。例句:Calcutta in summer is like an oven.(加爾各答的夏季熱得像個烤爐。)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/