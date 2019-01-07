中日對照》リンゴ病が首都圏で流行中 妊婦は要注意 日本首都圈正流行「蘋果病」 孕婦尤須注意

2019-01-07

◎茅毅

両頬がリンゴのような⾊になる伝染性紅斑（通称・リンゴ病）が⾸都圏や東北を中⼼に流⾏している。主に⼦どもがかかり、⾃然によくなることが多い。だが、妊婦が感染すると胎児に悪影響を及ぼし、流産や死産につながる恐れもあり、注意が求められる。

兩頰變成蘋果般顏色的「傳染性紅斑（症）（erythema infectiosum，俗稱蘋果病）」，正以日本的首都圈和東北地方等地為中心開始流行。好發於小孩，多數會自然痊癒。然而，孕婦一旦感染，將對體內胎兒造成有害影響，也可能造成流產與胎死腹中等問題，務必注意。

リンゴ病はパルボウイルスが原因で、発熱やせき、くしゃみなど⾵邪と似た症状が出る。くしゃみのしぶきや、⼿や物の接触を介して広がる。特異的な治療法やワクチンがない。

蘋果病由「細小病毒（Parvovirus，或稱微小病毒）」引起，會出現發燒及咳嗽、打噴嚏等類似感冒的症狀。透過打噴嚏的飛沫，以及手和物體的接觸傳播。沒有特殊的治療方式與疫苗。

感染者の約半数は⾃覚症状がなかった。半数以上の⼈は家族や⼦どもが発病しており、家庭内での感染に注意する必要がある。予防の難しい⾯もあるが、妊婦さんは⼈混みに出るのを控え、出かける時はマスクの着⽤を⼼がける。

約半數的感染者沒有自覺症狀。鑑於逾半數感染者的家人及小孩也患病，必須注意家庭內遭感染的情況。儘管在預防上有難度，但孕婦應該避免到人多擁擠的場合，外出時謹記戴口罩。

ニュース・キーワード新聞辭典

控（ひか）える：動詞，本文作控（節）制、少做…、暫時不…、打消…念頭。例：食事（しょくじ）を控える。（節制飲食。）

⼼（こころ）がける：動詞、或寫成心掛ける，留意（心）、注意、銘記（在心）。例：日頃（ひごろ）から健康（けんこう）に心がけている。（平常就注意身體健康。）

単語を読みましょう

妊婦（にんぷ）／要注意（ようちゅうい）／両頬（りょうほお）／伝染性紅斑（でんせんせいこうはん）／感染（かんせん）／胎児（たいじ）／悪影響（あくえいきょう）／流産（りゅうざん）／死産（しざん）／発熱（はつねつ）／主症状（しゅしょうじょう）／⾃覚（じかく）／接触（せっしょく）／発病（はつびょう）／ワクチン（英文vaccine，意為疫苗）／特異的（とくいてき）

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