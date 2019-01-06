川普擬頒緊急狀態令 硬蓋邊境牆

2019-01-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四日放話，他已準備好讓部分聯邦政府機構繼續關門數月甚至數年，以迫使國會同意提撥巨款在美墨邊界興建阻止非法移民的邊境牆，並稱他也可以繞過國會以宣布國家緊急狀態的方式來築牆。

撂狠話 無需國會同意

川普是在與民主黨高層於白宮討論如何結束已歷時兩週的政府部分停擺的會談後，作上述表示。國會參議院民主黨領袖舒默會後透露，他們在會面中時向川普表示，必須讓目前關閉的聯邦政府機構重新開門，但川普抗拒，「事實上，他說他要讓政府關閉很長一段時間，數月甚至數年。」川普對記者坦承他確實說過這些話，但也補充，他還是希望政府停擺不會超過「再停幾天」，「（但）要是得停擺很長一段時間，那就停。」

約四分之一聯邦政府機構自去年十二月二十二日起放無薪假或不支薪上班，影響人數達八十萬人。川普五日再發推文敦促民主黨人通過包括築牆在內的「真正的」邊境安全法，以解決政府停擺問題。

川普四日並撂下狠話，自稱深信可以不用取得國會同意就築牆，即宣布國家緊急狀態，以動用軍事經費來築牆，「我還沒有這麼做過，但我可以…，這是另一種做法。」在被問到此言是否意在威脅民主黨人，川普說，他從不威脅人，但這是他身為總統的權力。

此外，針對民主黨籍新科聯邦女眾議員特萊布（Rashida Tlaib）三日在宣誓就職後當眾稱川普是「他╳的下三濫」與要彈劾川普，川普以推文回擊，稱自己頭兩年執政成績歷來最棒，更是共和黨史上最受歡迎的共和黨人，質問特萊布要怎麼彈劾他？川普也批特萊布罵髒話是羞辱她自己與家人。

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