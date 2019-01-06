龐皮歐訪中東 敘國撤軍無時間表

2019-01-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐與白宮國安顧問波頓將於本週接續訪問中東，預料此行最重要議題將是美國總統川普宣布從敘利亞撤軍的決定。美國國務院一名高級官員四日指出，美國沒有從敘國撤軍的時間表，但也不打算在敘利亞無限期駐軍，此言強烈顯示美軍可能留在敘國直至與伊斯蘭國（ＩＳ）的戰役結束為止。

川普兩週前突然宣布將撤離兩千名駐敘美軍，引發國際震撼，並導致國防部長馬提斯與美國反ＩＳ聯盟特使麥格克掛冠求去。美國國務院官員四日表示，撤軍將以「我們與盟友對ＩＳ維持全面壓力的方式完成，我們不會為恐怖份子大開真空狀態」。

訪問阿拉伯版北約八國

龐皮歐九日將從約旦開始，展開埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地、阿曼與科威特等中東八國的訪問，美國希望這些國家在計畫中稱為「阿拉伯版北約」（Arab NATO）的區域戰略夥伴關係中扮演要角。波頓則於十一日出發前往以色列與土耳其。兩人除聚焦敘國撤軍問題，也將觸及美國對伊朗的強硬政策、葉門的衝突以及伊拉克局勢。波頓五日警告敘利亞，不要以為美國即將撤軍，就可以動用化武。

國家安全會議發言人馬奎斯指出，波頓將與以色列總理納坦雅胡會面，之後轉往土耳其，屆時參謀首長聯席會議主席鄧福德與敘利亞特使傑佛瑞將與他會合，預料他們將施壓土國官員，不要對在敘利亞的庫德族戰士發動攻擊。土耳其認定庫德族人民保衛軍（ＹＰＧ）是與其邊界內的騷亂有關的恐怖組織。

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