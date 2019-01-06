英國募兵 鎖定數位世代

2019-01-06

滿足作戰需求

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為了提振募兵成效，英國陸軍三日推出一系列創意影片及海報，以「你的陸軍需要你」為主題，號召千禧世代、唯我世代、雪花（snowflakes）世代、Ｚ世代等年輕族群從軍。英國國防部指出，因應人口結構改變，政府需要主動出擊尋覓人才；新世代所具備的數位技能「可滿足變動戰場的作戰需求」，而「老一輩的人多缺乏年輕世代的技術」。

所謂「雪花」世代，一般泛指容易感到被冒犯、「玻璃心」不堪一擊的年輕人。透過宣傳海報，雪花世代被誇讚「富同理心」，自拍成癮者被吹捧為「自信」的代言人，電玩狂（binge gamers）被稱作「精力旺盛」，手機殭屍（phone zombies）代表「專注」，唯我獨尊的千禧世代則被視為「自我肯定」的展現。

在其中一支創意募兵影片中，一名父親陳述兒子熬夜瘋打電玩的情況，配音卻說「這就是持久力。別小看它的重要性」，並穿插真實戰場上通宵達旦的情景畫面；另一支影片中，一名被同事譏笑為「慢吞吞千禧人」的超市女員工，獨自堅持把手推車擺放整齊，獲得英國陸軍讚賞為耐心與完美主義的代表。

相關創意募兵宣傳資訊公開後，受到大量關注與討論，同時也招致許多批評。部分民眾認為，廣告過於美化軍旅生活，企圖欺騙年輕人；也有網友質疑重點招募千禧世代可獲得的實際效益，「沉迷於電玩與手機的雪花族，怎麼可能想從軍？」

根據英國審計署上月公布的報告，英國陸軍自二○一三年起，連年募兵人數和預期目標的差距已達到二十一％至四十五％，光是去年夏季就短缺五千六百名士兵，其中又以技術人員最為匱乏。

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