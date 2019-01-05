「剝皮神」廟宇 墨西哥首次出土

2019-01-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕墨西哥國家人類學與歷史研究所二日發表聲明指出，該國考古學家在中部普埃布拉省一處遺址，首次發現祭奉「剝皮神」（Xipe Totec）的廟宇遺跡與三座石雕神像。剝皮神為繁殖與戰爭之神，是中美洲古文明阿茲提克帝國的重要神祇，信徒將俘虜剝皮做為祭品，敬奉這位神明。

墨國學者發現了三座剝皮神石雕，包括兩個剝皮頭顱及一個軀幹。頭顱像長約七十公分、重約兩百公斤，軀幹像長約八十公分，肚子上有一個洞，史料記載，祭祀儀式上將一顆綠寶石放在該洞裡，就能喚醒神明。軀幹像背部還刻有象徵獻祭者皮膚的雕飾，左臂有一條額外的手，學者推測是被剝皮獻祭的犧牲者之手。

另外，墨國學者也在遺址附近發現兩個圓型祭壇，其設計顯然符合阿茲提克帝國祭奉剝皮神的儀式。證據顯示，古代祭司在其中一個祭壇上獻祭犧牲者，並在另一個祭壇將犧牲者的皮剝下，將剝下的皮披在身上。

考古學者表示，波波洛卡人（Popoloca）建造了該遺址，該民族約於西元九百年起在該地區建設，受到阿茲提克帝國同化。該座廟宇約是西元一千至一二六○年間建造，而西班牙人是於西元一五一九年起掌控墨西哥。

剝皮神據信是墨西哥殖民時期前最重要的神明之一，在名為「剝人皮」（Tlacaxipehualiztli）的儀式上受到祭奉。獻祭者可能是在格鬥比賽戰死，或是被弓箭射死的戰俘。學者推測，古代人的邏輯可能視剝皮為重生及再生，猶如蛇類脫皮蛻變。

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