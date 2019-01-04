川普爭築牆費 放任政府繼續停擺

2019-01-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二日在白宮與共和、民主兩黨國會領袖，就聯邦政府已停擺十二天的僵局舉行閉門會談，但川普與民主黨對於興建美墨邊境圍牆經費的問題，仍各自堅持己見，會議不歡而散。川普揚言，為了獲得國會撥款，政府要停擺多久都行。

川普和幕僚刻意選在白宮戰情室舉行這場會議，旨在為此事增添危機感。政府消息人士說，會議開始沒多久，川普說明興建圍牆的理由，並聯繫國土安全部長尼爾森進行視訊簡報，但遭民主黨頻頻打斷，氣氛變得緊繃，雙方不時唇槍舌劍。

川普拒絕民主黨提議通過臨時支出法案，讓政府恢復運作的方案，內容包括撥款給八個聯邦機構到九月底的經費，以及維持向國土安全部撥款十三億美元用於邊境安全到二月八日等。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求川普給出理由，追問到第三次，川普回答：「如果我這麼做，會顯得愚蠢」。川普說，他就是因為主張蓋邊境圍牆才當選總統。

然而，民主黨對副總統彭斯、將出任眾議院共和黨領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）施壓不為所動，表示十三億美元已是上限。三日可望重任眾院議長的民主黨大老裴洛西說，新一屆國會開議時，民主黨將迅速表決一套臨時支出法案，但「沒給圍牆的一毛錢」。

會前，川普在內閣會議上也公開拒絕其他方案，包括彭斯提出的撥款二十五億美元。川普說，「我們要求的是五十六億美元」，為了獲得撥款，政府「要關多久就關多久」，「可能很久，也可能很快（重啟）」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/