南亞抗中 印度助5國蓋衛星站

2019-01-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕「印度時報」三日報導，印度政府計畫為不丹、尼泊爾、孟加拉、馬爾地夫和斯里蘭卡等五個南亞鄰國，興建五個大型衛星地面接收站，及五百多個小型衛星地面站（VSAT）。此舉是印度「太空外交」及「鄰國優先」政策的一部份，旨在對抗中國的區域影響力。

消息人士指出，印度為五國興建的首個大型衛星地面接收站，將設在不丹首都辛布（Thimphu），準備九日試俥，最快可能於十五日啟用。辛布設施被視為印度針對中國在西藏建立衛星與追蹤設施的回應。印度阿爾法設計技術公司（Alpha Design Technologies）執行該項計畫，將使一百個小型衛星地面站連結上述地面接收站，讓不丹偏遠地區首次收到電視廣播。

印度此舉除加強區域合作外，也有助於在五國領土內建立戰略性資產。這些設施可應用於電視廣播、電話、網路、災害管理及遠程醫療等領域。印度太空研究組織（ISRO）可使用五國的大型衛星地面接收站，與自身衛星通訊。

這些設施是印度「南亞衛星」（SAS）的延伸計畫，該衛星於二○一七年五月五日發射，造價四十五億盧比（近二十億台幣）。ISRO主席席萬表示，將派員協助五國應用衛星服務。

孟加拉計畫興建一個大型衛星地面接收站，以及至少一百個小型衛星地面站，最有可能設於首都達卡。馬爾地夫則有意在一百個有人居住的島嶼上，興建災害管理中心，印度將透過建設衛星地面站提供協助。消息人士指稱，不丹、孟加拉及馬爾地夫的興建計畫，預定三個月內完工，之後將著手尼泊爾及斯里蘭卡工程。阿富汗也有意取得一百個小型衛星地面站，以及一個大型衛星地面接收站，但因安全考量而暫時擱置。

中國近年愈來愈熱中於在世界各地展現其科技實力，北斗衛星導航系統的擴張野心，與中國的對外戰略結合。中國聲稱，北斗系統至去年底已覆蓋「一帶一路」沿線三十國，包括巴基斯坦、寮國和印尼等，打造「太空絲綢之路」。美國質疑，這些國家若加入「太空絲綢之路」，將依賴中國提供的太空服務，使北京對其政策擁有更大影響力。

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