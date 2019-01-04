美年度國防重點 緊盯中國

2019-01-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部代理部長夏納翰（Pat Shanahan）二日走馬上任首日告訴部內高層幹部，在對抗敘利亞與阿富汗好戰份子等既有任務的同時，也必須牢記「中國，中國，中國」，五角大廈將繼續以他曾參與擘劃的「國防戰略報告（NDS）」馬首是瞻。NDS將中國與俄羅斯視為美國頭號威脅，認為國家之間的戰略競爭、而非恐怖主義，才是當前的國安重點。

由於國防部長馬提斯去年底與總統川普鬧翻而去職，原任副部長的夏納翰奉命暫代其職務，一日正式生效。他在二日首個上班日，便召集各軍種部長與部內其他高層文官。匿名官員透露，夏納翰在會中特別強調要記得「中國，中國，中國」。但該官員並未闡述夏納翰對中國的看法，或他在會中還做出哪些指示。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，夏納翰明示以中國而非敘利亞或阿富汗為重點，可能是要落實ＮＤＳ反映的川普觀點。夏納翰還告訴國防部同僚，要以馬提斯去年一月發表的ＮＤＳ為重點。他也在發表於「推特」的新年談話中提到，ＮＤＳ在二○一九年仍是國防部的指導方針。

協助擘劃ＮＤＳ的夏納翰被形容為國防部對中國強硬的倡議者；隨著中國在南海加強軍事部署，並透過「一帶一路」侵蝕他國經濟，川普政府尋求在各方面反制中國。夏納翰同日稍後在白宮的新年首場內閣會議上還表示，國防部將在維護南方邊界安全上，與國土安全部緊密合作。川普則稱讚夏納翰在邊境問題上「做得很好」。

川普在會中也不忘嗆已去職的馬提斯，直言馬提斯是被開除的，他特別不滿意馬提斯對阿富汗的處理方式，「我高興不起來」，「總統歐巴馬開除他，基本上，我也是」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/