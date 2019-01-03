平成最後新年 15萬人擠皇居見明仁

2019-01-03

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕日本皇居二日舉辦新年團拜活動，開放民眾入內向天皇夫婦和皇族成員拜年。由於這是平成年代最後一次新年，也是明仁天皇最後一次主持，一早皇居就湧入大批人潮，據宮內廳統計，拜年總人數為十五萬四千八百人，比去年多了近三萬人，也是平成時代人數最多的一年。

明仁將於四月底退位，皇太子德仁五月一日將登基為新天皇，年號也將更改。昨上午約十時十分，明仁夫婦、德仁夫婦、二皇子秋篠宮夫婦與兩位女兒真子、佳子，以及其他皇族成員，現身陽台向民眾揮手致意。明仁在簡短的新年賀詞中表示，希望大家今年能度過一個好年；新年之初，祈願日本與全世界的人們都能平安幸福。

由於皇宮內廣場容納人數有限，宮內廳原本規劃民眾分五批次向天皇一家和皇族成員拜年，但因人數眾多，宮內廳接連加碼兩批次，才消化掉眾多的參拜人潮。親民的明仁也有求必應，一家人留在宮殿陽台接受最後一批次約四千人拜年後才結束。有民眾一早來排隊，原以為擠不進皇居，聽到臨時加碼、終於可以向天皇拜年時，不禁開心地說，忍風寒排四小時的隊伍很有價值。

上月廿三日、明仁的八十五歲祝壽活動，皇居也湧入破紀錄的八萬多人，今年拜年民眾總數達十五萬四千八百人。很多民眾遠從九州、北海道和四國特地前來，一對來自四國高知縣的田中老夫婦表示，以前明仁和德仁到訪高知時，他們曾為天皇及皇太子導覽，一直希望能進皇居拜年，終於能完成願望很開心。

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