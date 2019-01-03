親人淪人質 新疆穆斯林出國規定一堆

2019-01-03

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府箝制新疆維吾爾族穆斯林的行動，有變本加厲的趨勢！新疆自治區政府嚴格限制穆斯林出境最多只能十五天，超過期限返國或在海外散布批評政府言論，國內的擔保人將被送到再教育營。而且，即使維族人移居外國，也不准變賣在中國的資產，被維族稱為「株連九族制」。

維族稱株連九族制

「自由亞洲電台」報導，維族穆斯林要申請護照，必須由各級地方機構、公安和工作單位出具證明，證明海外有親屬，警方還推出類似「連保」的政策，除規定出國探親只准居留十五天，還要求至少一到兩名公務員和家屬擔保，若逾期未歸，擔保人就會被送到政治教育營，以防止他們出國後發表不利於中國政府的言論。據稱已在整個新疆地區實施。

另有匿名穆斯林披露，有些地方還規定須以住房、汽車、存款等財產做擔保，一旦逾期歸國，抵押的財產將遭沒收。返國後還必須接受連續二十天審訊，交代海外行程的細節。但這項政策並未見諸官方文件，各區縣及城市的限制標準也不同。

打壓基督教 十誡變九誡

另一方面，儘管中國和梵蒂岡已於去年九月簽署針對主教任命問題的臨時協議，但北京當局企圖將基督教「中國化」的行動並未減緩，甚至傳出官員將基督教重要戒律「摩西十誡」中的「不可拜耶和華以外的神」刪除，強制改為「九誡」，還嗆「這一條習近平反對，誰敢不配合，誰要是不同意，就是跟國家對抗！」

網路媒體《寒冬》引述河南省「三自愛國教會」信徒報導，中央宗教督查巡視組、洛陽市統戰部、洛寧縣統戰部等三十多名官員，去年十一月視察河南省洛寧縣的東村教堂，發現講台上「摩西十誡」後，指著其中一條表示，「這條必須取消」，便命人當場抹掉。

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