兩女闖神廟 掀翻印度

2019-01-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度南部的克勒拉邦（Kerala），二日發生女性進入印度教神廟所引發的暴力事件，兩名女子在印度最高法院裁定該神廟的禁女令違憲後，依法登堂入廟，廟方竟在事後為此行所謂「淨化」儀式，不滿女性「玷污」神廟的民眾稍後更群起抗議，與發射催淚瓦斯及水柱的警方爆發衝突，造成多名員警受傷。

這是繼印度最高院去年九月推翻沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）長達數十年的禁女令後，首度有女性成功入廟，也是該神廟長達數世紀以來，首次有五十歲以下女性進入。印度媒體報導，四十四歲的大學講師兼婦運人士賓杜，與四十二歲的上班族卡娜卡杜嘉，在當地時間凌晨約三時四十五分，從工作人員專用入口進入這座金碧輝煌、高踞逾九百公尺高山頂上的神廟，然後悄悄離去。現場拍攝短片顯示，兩女身穿黑袍在警方保護下，選在破曉前入廟，因為此時激進宗教人士較少。

反映視經期為不潔的傳統觀念

兩女成功入廟的消息傳開後，廟方下令關廟一小時，進行「淨化」儀式。印度總理莫迪所屬的印度人民黨（BJP）支持力挺禁女令的印度教傳統派，莫迪本人也曾以尊重傳統為由，支持沙巴瑞瑪拉神廟的禁女令。沙巴瑞瑪拉神廟的禁女令反映視經期為不潔的傳統觀念。傳統派以該神廟供奉獨身男神阿雅帕（Ayyappa）為由，禁止正值經期年齡的女性入內。印度婦女在高院裁示禁女令違憲後曾多次企圖入廟，均遭憤怒的印度教信徒阻止，去年十月還為此爆發導致兩千多人被捕的大規模衝突。

元旦620公里女性人龍抗議禁女令

克勒拉邦政府在元旦號召數萬名女性舉行兩性平等示威，組成長達六百二十公里的人龍，要求沙巴瑞瑪拉神廟遵守最高法院裁定，讓婦女進入。

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