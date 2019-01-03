中客團一條龍 激化柬埔寨反華

2019-01-03

團進團出 幾乎只去中國商家

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》二日報導，柬埔寨旅遊市場早期由美國、法國、英國等西方國家的遊客主導，如今則以南韓、越南、泰國、中國等國家的旅客占大宗。而儘管中國遊客人數近年來大幅成長，但中國觀光團大多傾向與當地中資企業合作，根本無法促進柬埔寨當地商家的發展，反而加劇了柬埔寨人對中國人的仇視。《外交家》雜誌指出，中國勢力在柬埔寨的增長，已激起部分柬埔寨民眾的反華情緒。

柬國觀光部統計資料顯示，到訪柬國的中國觀光客人次，增長幅度前所未見，去年一月至八月已超過一二七萬人次，較去年同期上升七十二％。在暹粒市著名旅遊區附近開設酒吧的莫非告訴《南華早報》，西方國家面孔在她的酒吧中愈來愈少，而總是團進團出的中國觀光團，向來都不會踏出他們的小圈圈。暹粒市是前往吳哥窟旅遊的中樞。

澳洲詹姆士庫克大學生態學者勞倫斯說：「中國觀光客的確更青睞中資企業，包括餐廳、旅館或當地旅行社；中資企業在海外營運時，也更傾向聘僱中國人，而非當地人。」他表示，實際情況是，中客團的消費都集中在中資企業手上，沒有一毛錢落入柬國人手中。暹粒導遊薩滿安直言：「中國人幾乎只去中國商家，很少踏入當地人開的店。」

罪犯多數為中國人 加劇仇中

《南華早報》指出，中國勢力在柬國的崛起，已加劇了柬國人對中國人的仇視。柬國媒體頻繁報導中國人在當地的犯罪與不當行為，去年上半年被逮捕的三七八名外籍罪犯中，多達二五七人為中國籍。柬國觀光部觀光投資部門副主管薩拉斯坦承，在施亞努市等中資投資重鎮，柬國人與中國人的關係相當緊張。

《外交家》雜誌指出，在柬國政府親中政策助長下，愈來愈多中國人湧入柬埔寨，壟斷當地房地產、博弈、旅遊等產業，導致柬國人連原本的生活及謀生空間都被嚴重壓縮；在許多居民被迫離開施亞努市後，已激起愈來愈多民眾的反華情緒。許多柬國民眾透過社群媒體指稱：「中國人在柬國的投資帶來很多問題，讓柬國人受苦受難。」

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