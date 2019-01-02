2020對戰川普 女參議員華倫鳴槍

2019-01-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國麻州民主黨聯邦參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren），去年十二月三十一日宣布成立「試探委員會」（exploratory committee），形同間接宣布投身二○二○年總統大選。華倫是一六年總統大選民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓的輔選大將，曾多次與當時的共和黨候選人、現任總統川普槓上。川普得知華倫參戰後，先虧華倫的印地安血統爭議，然後才說希望華倫好好表現。

六十九歲、向來力挺消費者與勞工權益的華倫，透過影片宣布成立試探委員會，為正式投入二○年總統大選邁出第一步，也是首位就參選總統採取行動的民主黨大咖。成立試探委員會可讓華倫及早為參選募款，並僱用更多工作人員。哈佛大學法學教授出身的華倫，十年前憑藉在金融危機中呼籲擴大保護消費者而躍居全國舞台，曾為處理市場混亂與歐巴馬政府官員爭論，也批評過川普貿易政策，去年九月甚至主張以美國憲法第二十五修正案逼退川普。

川普對華倫也一向沒有好話，嘲笑自稱有部分印地安血統的華倫是「寶嘉康蒂」（Pocahontas，嫁給白人的印地安女子）。在華倫宣布成立試探委員會後，川普於受訪時大酸華倫在證明自己有部分印地安血統上做得很差，當記者問川普認為華倫勝算有多大時，川普又嘲諷地說，應該去問華倫的心理醫生。

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