無人太空船 飛越太陽系終極遠境

2019-01-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕二○一八至一九跨年前後，美國航太總署（NASA）的無人太空船接連寫下兩項新紀錄：「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx）於去年最後一天進入太陽系小行星「貝努」（Bennu）軌道，是歷來太空船繞行的最小天體；數小時後，「新視野號」（New Horizons）太空探測船在新年第一天飛越太陽系邊緣幽暗冰冷庫柏帶的古老天體「終極遠境」（Ultima Thule），寫下太空船飛越距離地球最遙遠天體的紀錄。

「新視野號」任務首席科學家史登（Alan Stern）和工作夥伴、兒童們扮成太空人，跨年夜在美國馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室守候。美東時間一日零時三十三分（台灣時間同日下午一時三十三分），太空船預定飛越「終極遠境」的時刻，眾人吹響派對號角，高呼︰「新視野，加油！」

在場的「皇后」樂團吉他手、天文物理學家布萊恩梅（Brian May），也於此刻發表他受邀為這趟任務所作的同名單曲，他說，「這一夜令我們永遠難忘」。

「新視野號」以時速約五萬一五○○公里、最近離三五四○公里掠過「終極遠境」，要在這短短數秒過程中拍下九百張照片。由於它距離地球遠達六十四億公里，訊號傳輸來回各要六小時，第一批訊號要等到一日上午九時四十五分（台灣時間同日晚間十時四十五分）才能傳回地球。

「終極遠境」係根據中世紀文學中世界極北之境的神話島嶼命名，二○一四年發現，估計直徑約卅公里，但其樣貌始終成謎。科學家在「新視野號」一五年飛越冥王星、拍下歷來最清晰影像後，決定轉向這個古老天體，要以三倍於冥王星影像的解析度揭開它的真面目。

「歐塞瑞斯號」在美東時間一八年十二月三十一日下午二時四十三分進入「貝努」軌道，開始採集樣本。貝努距離地球一億一千萬公里，直徑僅約五百公尺，是歷來太空船環繞的最小天體，小到幾乎沒有足夠引力維持太空船穩定繞行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/