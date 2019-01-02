5個紐約大 中國超低頻發射站恐致癌

2019-01-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「南華早報」一日報導，中國在將近紐約市五倍大的土地上，打造一個巨大的實驗無線電天線，稱為「無線電磁法」（WEM）計畫，可發出訊號與深海潛艦聯繫，減少潛艦浮出水面的機率。但部分科學家擔心，人類暴露在這類超低頻電波下，恐有致癌等健康風險。

參與該計畫的研究人員透露，中國耗時十三年打造無線電磁法計畫，已可發送稱為「極低頻」（ELF）的超低頻電波。這項設施是中國「第十一個五年計畫」的一部分，名義上將做為地震和礦物探測等民間用途，但可能也在軍事溝通上扮演要角。科學家表示，其發射的電波，可由海面下數百英里深的潛艦所接收。

中國在二○○九年興建首個軍用級超低頻天線發射站，翌年一艘中國核動力潛艦在深海成功與天線發射站聯繫，使中國追上美國和俄羅斯，成為第三個擁有這類系統的國家。中國海軍之後持續在更先進的極低頻科技上投注資源，使潛艦可在更深的海底與指揮中心聯繫，且更不容易受到干擾。

中國政府並未揭露該設施的確切位置，但中國研究期刊上的資料顯示，該設施的面積達三千七百平方公里，地點可能位於中部地區，包括湖北、河南及湖南省，當地人口約兩億三千萬。不過，北京刻意淡化該設施的重要性，目的除了保護重要戰略資產外，也是為了避免引發民眾恐慌。

研究人員指出，該設施可發射○．一至三○○赫茲（Hertz）的極低頻訊號，其無線電脈衝可穿越大氣層和地殼，涵蓋範圍最高達三千五百公里，約為中國至新加坡或關島的距離。根據中國的安全標準，三百赫茲以上的輻射才算有害，該計畫不會對鄰近居民或工作人員造成傷害，但部分學者仍對其公衛風險感到憂心。

聯合國世界衛生組織（WHO）旗下的「國際癌症研究中心」曾警告，極低頻波可能致癌。國際上有許多研究顯示，長期暴露在極低頻電波，與兒童罹患白血病有關。

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