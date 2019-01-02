港獨團體遊行 親中勢力鬧場

2019-01-02

首邀獨派團體 黑道阻撓

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣），元旦發起「香港未完蛋，希望在民間」大遊行，就近年泛民人士頻遭限制參與選舉、反對「基本法」第二十三條和國歌法立法等提出訴求，且不惜觸怒北京和港府，首次主動邀請支持「香港獨立」的團體參與，導致不甘示弱的親中派團體也到場打對台。此外，多名「港獨」人士更傳出遭監視、恐嚇，以及倉庫被破壞等情事，疑為黑道人士企圖阻撓其參與遊行。

民陣召集人岑子杰表示，此次遊行旨在呼籲港府捍衛「一國兩制」及重啟政制改革，並對泛民議員或政治人物近年屢因「宣誓不當」、「對國家不忠」，而被剝奪公職或參選公職的資格，提出強烈譴責。另外，前特首梁振英涉賄賂案不獲追究、港府欲斥鉅資進行「明日大嶼」填海計畫等議題，也都凸顯在特首林鄭月娥治下，「香港情況更差」，希望遊行能喚起民心，「阻止香港繼續沉淪」。

疆獨 藏獨 台獨 都來了

遊行於昨下午三時從銅鑼灣東角道出發，終點為俗稱「公民廣場」的港府總部東翼前地，主辦方表示有逾五千五百人到場，但警方指高峰時僅約三千兩百人。值得注意的是，以往均自行參與的港獨人士，此次首度受邀，使現場飄揚「港獨」、「新疆獨立」、「西藏獨立」，甚至有「台灣獨立」的旗幟和口號。

香港民族陣線、學生動源等「港獨」團體，也另外發起旨在宣傳政治主張的遊行，與民陣隊伍同一地點出發，但僅遊行至金鐘道警察總部，避免進入公民廣場而滋生額外衝突。學生動源召集人鍾翰林、學生獨立聯盟召集人陳家駒等多人都表示，遊行前曾被疑似黑社會人士跟蹤騷擾，包括被警告「被打過就不要搞事」，或直接拍打家門等。

親中團體 沿路踩場嗆聲

不僅如此，二○一六年被褫奪立法會議員資格的香港民族陣線召集人梁頌恆，更指該組織位於荃灣的倉庫，近日被破門而入，損失不少宣傳旗幟，音響等值錢物品卻無恙。他認為，多個港獨組織和人士在一天內接連遭侵擾，相信是「有系統地針對港獨人士」，「當局利用黑社會做事已非首日，今日更是變本加厲」。

為了對抗港獨勢力，「愛護香港力量」等親中「愛國」團體，也以民陣歡迎不同政見人士為由，要求加入遊行隊伍，但被岑子杰回嗆，指他們並非認同遊行訴求，純粹是「挑釁」。儘管如此，親中團體仍沿途踩場，與遊行群眾數度對罵。

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