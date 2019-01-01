孟加拉女總理連任 選舉衝突已17人死

2019-01-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕孟加拉上月三十日舉行國會大選，總理哈席娜（Sheikh Hasina）的人民聯盟黨（Awami League）及盟黨，在三百席的國會中拿下兩百八十八席，壓倒性的勝利讓她破紀錄地取得第四個任期，但這場選舉也引爆一連串血腥衝突，造成至少十七人喪生。主要反對黨孟加拉國民黨（ＢＮＰ）譴責選舉「荒謬」、充斥舞弊，呼籲儘速重新投票，但遭孟國選委會拒絕。

ＢＮＰ發言人艾拉爾指控，有多達兩百二十一席的選區爆出「違法事端」，執政黨不僅在投票所恫嚇選民，票箱也早已塞滿選票。儘管當局在投票當天出動六十萬軍警人員維安，但執政黨與ＢＮＰ支持者衝突不斷，造成至少十三人死亡。警方也說，在保護投票所的行動中射殺三人，另有一名輔警遭攜械的ＢＮＰ支持者攻擊致死。自十一月八日選戰開跑以來，已有至少二十一人死於選舉暴力。

印度總理莫迪率先向七十一歲的哈席娜致賀，但美國與聯合國對選舉的可信度表達關切。對支持者而言，哈席娜是振興國家經濟的功臣。她在二○○九年初上台後，孟國經濟成長率年年破六％，去年更達七．九％。在其治下，孟加拉逐漸從最低度開發國家發展為中等收入國家，貧窮率下降約二十％，全國一．六五億人口中有近九十％可以用電。此外，她接納一百萬名來自緬甸的羅興亞難民，堪稱「人道之母」，應獲頒諾貝爾和平獎。

然而，對於反對者而言，哈席娜打壓異己、控制媒體，作風獨裁。ＢＮＰ指控，選戰期間，約一萬五千名支持者遭拘禁，三十五名候選人不是被捕，就是遭法院撤銷競選資格。

哈席娜的父親是孟國國父兼第一任總統拉赫曼，一九七五年軍方發動政變，致其雙親與三兄弟慘死時，她人在國外。八一年她結束流亡返國，接掌人民聯盟黨，並與ＢＮＰ領導人齊雅（Khaleda Zia）結盟，九○年在推翻軍事獨裁政權後不久兩人決裂，掀起長達三十年的「夫人之戰」。一九九六年哈席娜擊敗齊雅首度當選總理，但連任時敗給齊雅。

○八年底大選，哈席娜再度擊敗齊雅上台。去年齊雅因兩項貪污罪成立，被判十七年徒刑，政治生命等於宣告終結。哈席娜的兩名子女皆為美國公民，其子瓦傑德擔任孟國政府顧問。

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