孟加拉女總理連任 選舉衝突已17人死

2019-01-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕孟加拉上月三十日舉行國會大選，總理哈席娜（Sheikh Hasina）的人民聯盟黨（Awami League）及盟黨，在三百席的國會中拿下兩百八十八席，壓倒性的勝利讓她破紀錄地取得第四個任期，但這場選舉也引爆一連串血腥衝突，造成至少十七人喪生。主要反對黨孟加拉國民黨（ＢＮＰ）譴責選舉「荒謬」、充斥舞弊，呼籲儘速重新投票，但遭孟國選委會拒絕。

ＢＮＰ發言人艾拉爾指控，有多達兩百二十一席的選區爆出「違法事端」，執政黨不僅在投票所恫嚇選民，票箱也早已塞滿選票。儘管當局在投票當天出動六十萬軍警人員維安，但執政黨與ＢＮＰ支持者衝突不斷，造成至少十三人死亡。警方也說，在保護投票所的行動中射殺三人，另有一名輔警遭攜械的ＢＮＰ支持者攻擊致死。自十一月八日選戰開跑以來，已有至少二十一人死於選舉暴力。

印度總理莫迪率先向七十一歲的哈席娜致賀，但美國與聯合國對選舉的可信度表達關切。對支持者而言，哈席娜是振興國家經濟的功臣。她在二○○九年初上台後，孟國經濟成長率年年破六％，去年更達七．九％。在其治下，孟加拉逐漸從最低度開發國家發展為中等收入國家，貧窮率下降約二十％，全國一．六五億人口中有近九十％可以用電。此外，她接納一百萬名來自緬甸的羅興亞難民，堪稱「人道之母」，應獲頒諾貝爾和平獎。

然而，對於反對者而言，哈席娜打壓異己、控制媒體，作風獨裁。ＢＮＰ指控，選戰期間，約一萬五千名支持者遭拘禁，三十五名候選人不是被捕，就是遭法院撤銷競選資格。

哈席娜的父親是孟國國父兼第一任總統拉赫曼，一九七五年軍方發動政變，致其雙親與三兄弟慘死時，她人在國外。八一年她結束流亡返國，接掌人民聯盟黨，並與ＢＮＰ領導人齊雅（Khaleda Zia）結盟，九○年在推翻軍事獨裁政權後不久兩人決裂，掀起長達三十年的「夫人之戰」。一九九六年哈席娜擊敗齊雅首度當選總理，但連任時敗給齊雅。

○八年底大選，哈席娜再度擊敗齊雅上台。去年齊雅因兩項貪污罪成立，被判十七年徒刑，政治生命等於宣告終結。哈席娜的兩名子女皆為美國公民，其子瓦傑德擔任孟國政府顧問。

  • 孟加拉總理哈席娜去年十二月三十一日在達卡的勝選記者會上回應記者提問。（美聯社）

    孟加拉總理哈席娜去年十二月三十一日在達卡的勝選記者會上回應記者提問。（美聯社）

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