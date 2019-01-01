美國首例 加州禁販售繁殖場寵物

2019-01-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國加州今年元旦開始實施新法，禁止寵物店販售來自繁殖場的動物，包括狗、貓及兔子等，違者每隻將處以五百美元（約一．五五萬台幣）罰款。這項新法是全美首例，旨在鼓勵人們收養或購買來自收容所的動物，但部分寵物店業者對生意可能下滑感到憂心。

加州州長布朗（Jerry Brown）二○一七年十月簽署「寵物救助暨收養法」（The Pet Rescue and Adoption Act），又名「A.B. 485法案」，二○一九年元旦生效。新法規定，加州境內的寵物店只能販賣來自公共動物控管中心、動物收容所、動物防虐庇護所、救援組織等非營利機構的動物。

另外，新法也規定寵物店保留動物來源紀錄，張貼在店內的籠子或圍欄等顯眼處，供收容所、公共動物控管中心等機構定期檢視，但民眾仍可向私人飼養業者購買寵物，飼主間交易行為也不受影響。

法案發起人、加州眾議員歐唐納（Patrick O’Donnell）指出，新法不只是「四腳動物朋友們」的一大勝利，更能替納稅人省錢。據統計，加州每年花費逾二．五億美元（逾七十七億台幣）安置或安樂死收容所的動物。全美每年有逾六百五十萬隻動物進入收容所，其中約一百五十萬隻遭到撲殺。

動保團體稱讚，這是對抗「貓咪工廠」及「狗狗繁殖場」的一大步。業者為牟利繁殖動物，導致不人道對待，使部分動物產生長期身心問題。然而，批評者質疑，新法將使民眾更難尋得特定品種，若干寵物店恐被迫歇業。

加州是全美第一個執行這類法令的州，且效力涵蓋全州，美國其他地方也有類似規定，但僅屬地方層級。英國一九年起也將推動名為「露西法」（Lucy’s Law）的立法，禁止寵物店出售未滿六個月大的幼貓和幼犬。

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