川普放緩撤軍「擊敗ＩＳ才會離開敘國」

2019-01-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國總統川普下令自敘利亞撤軍，引發盟國批評、內閣人事動盪後，共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）去年十二月三十日向媒體表示，川普已下令減緩駐敘利亞美軍撤離的速度，「我認為，總統承諾，當我們（美軍）離開敘國時，（他）會確定『伊斯蘭國』（ＩＳ）被徹底擊敗」。

在與川普餐敘兩小時後，葛蘭姆在白宮外以及美國廣播公司（ＡＢＣ）「本週（This Week）」節目中表示，儘管川普正重新評估其撤軍方針，但仍將致力實現此一計畫。葛蘭姆表示，「我認為，我們處於一個暫停情況」，「我們正以明智的方式將（撤軍）速度放慢」。他還說，將要求川普和美軍將領重新思考撤軍事宜，放慢進度，確定ＩＳ不會回來，以免伊朗漁翁得利，造成以色列的惡夢。一旦美國拋棄敘國境內的盟友庫德族反抗軍，「未來誰還會幫你（川普）？」

議員︰若棄盟友庫德族 恐讓伊朗得利

葛蘭姆希望，美軍的戰場是在敵人的後院，因此美國暫時還需要一支在伊拉克、敘利亞和阿富汗的前進部署兵力。葛蘭姆說，川普在餐敘時說了一些他原先不知道的事，使他對「美國在敘利亞的前進方向放心許多」。川普矢言在撤離敘國前，必定會「消滅」ＩＳ，而「我們正在十碼達陣區內」。

白宮顧問康威三十日也在「週日福斯新聞」中暗示，川普上週突訪伊拉克時開了一場閉門會議，他或許正在重新思考相關撤軍計畫。批評人士警告，撤離兩千多名駐敘美軍，恐助長伊朗勢力，徒增美國盟邦對華府是否將履行其協防承諾的疑慮。軍事和安全專家也指出，川普聲稱美國「已打敗敘國境內的ＩＳ」的說法過於誇大，倉促撤軍恐後患無窮。

被下台幕僚長︰美墨不是築牆而是柵欄

另一方面，即將去職的白宮幕僚長凱利、康威及葛蘭姆均表示，川普在二○一六年總統選戰時的招牌政見—在美國與墨西哥邊界興建圍牆，並不會成真。凱利接受洛杉磯時報專訪時表示，「坦白講，這不是一堵牆」，雖然「總統仍會說『牆』，他常直率地講『柵欄』或『圍籬』，現在他傾向講鋼條」。凱利還說，「非法移民絕大多數不是壞人」，其中很多都被人口販子操控，前司法部長塞森斯應為川普政府將父母及其年幼子女拆散的爭議性「零容忍」移民政策負責。

  • 美軍車隊去年十二月三十日駛過敘利亞與土耳其交界的敘北戰略要地曼比季（Manbij）檢查哨。（法新社檔案照）

    美軍車隊去年十二月三十日駛過敘利亞與土耳其交界的敘北戰略要地曼比季（Manbij）檢查哨。（法新社檔案照）

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