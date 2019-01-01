川普放緩撤軍「擊敗ＩＳ才會離開敘國」

2019-01-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國總統川普下令自敘利亞撤軍，引發盟國批評、內閣人事動盪後，共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）去年十二月三十日向媒體表示，川普已下令減緩駐敘利亞美軍撤離的速度，「我認為，總統承諾，當我們（美軍）離開敘國時，（他）會確定『伊斯蘭國』（ＩＳ）被徹底擊敗」。

在與川普餐敘兩小時後，葛蘭姆在白宮外以及美國廣播公司（ＡＢＣ）「本週（This Week）」節目中表示，儘管川普正重新評估其撤軍方針，但仍將致力實現此一計畫。葛蘭姆表示，「我認為，我們處於一個暫停情況」，「我們正以明智的方式將（撤軍）速度放慢」。他還說，將要求川普和美軍將領重新思考撤軍事宜，放慢進度，確定ＩＳ不會回來，以免伊朗漁翁得利，造成以色列的惡夢。一旦美國拋棄敘國境內的盟友庫德族反抗軍，「未來誰還會幫你（川普）？」

議員︰若棄盟友庫德族 恐讓伊朗得利

葛蘭姆希望，美軍的戰場是在敵人的後院，因此美國暫時還需要一支在伊拉克、敘利亞和阿富汗的前進部署兵力。葛蘭姆說，川普在餐敘時說了一些他原先不知道的事，使他對「美國在敘利亞的前進方向放心許多」。川普矢言在撤離敘國前，必定會「消滅」ＩＳ，而「我們正在十碼達陣區內」。

白宮顧問康威三十日也在「週日福斯新聞」中暗示，川普上週突訪伊拉克時開了一場閉門會議，他或許正在重新思考相關撤軍計畫。批評人士警告，撤離兩千多名駐敘美軍，恐助長伊朗勢力，徒增美國盟邦對華府是否將履行其協防承諾的疑慮。軍事和安全專家也指出，川普聲稱美國「已打敗敘國境內的ＩＳ」的說法過於誇大，倉促撤軍恐後患無窮。

被下台幕僚長︰美墨不是築牆而是柵欄

另一方面，即將去職的白宮幕僚長凱利、康威及葛蘭姆均表示，川普在二○一六年總統選戰時的招牌政見—在美國與墨西哥邊界興建圍牆，並不會成真。凱利接受洛杉磯時報專訪時表示，「坦白講，這不是一堵牆」，雖然「總統仍會說『牆』，他常直率地講『柵欄』或『圍籬』，現在他傾向講鋼條」。凱利還說，「非法移民絕大多數不是壞人」，其中很多都被人口販子操控，前司法部長塞森斯應為川普政府將父母及其年幼子女拆散的爭議性「零容忍」移民政策負責。

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