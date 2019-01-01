英脫歐後 可能重返星國建軍事基地

2019-01-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國「每日電訊報」姊妹報「週日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）表示，英國正積極推動在加勒比海和東南亞地區新建兩座軍事基地的計畫，目的是讓英國在脫離歐盟後，成為「一個真正的全球參與者（true global player）」，也代表英國自一九六八年「蘇伊士（運河）以東（East of Suez）」戰略以來的重大轉折。接近威廉森的消息人士說，遠東的軍事基地可能設在南海周邊的新加坡或汶萊。

國防大臣︰加勒比海也可能成立基地

所謂的「蘇伊士運河以東」政策，係指英國於六八年宣布，在七一年底前撤離部署在蘇伊士運河以東的所有英軍，放棄原本在馬來西亞、新加坡、波斯灣及馬爾地夫等地的軍事基地。英國在脫歐後，欲藉由創造威懾效果，增加在國際舞台上的存在感，使其成為真正的全球性強權，前述計畫即為相關作為的一環。

威廉森指出，英國必須對外表明，從蘇伊士運河以東撤軍的政策已事過境遷，「英國再度是一個全球性國家」。他預料，英國脫歐後的政治焦點「將相當大幅度地改變」，必須與澳洲、加拿大、紐西蘭、加勒比海國家，甚至非洲各國，建立更深厚的關係。英國目前在賽普勒斯、直布羅陀、福克蘭群島，和印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）設有軍事基地。

威廉森說，脫歐後的英國將面臨自二次世界大戰結束以來最重大的時刻，屆時英國將以不同方式重塑自我，「能真正地在世界舞台上扮演世人期待我國擔任的角色」。他認為，英國數十年來的立場，已被與歐盟相關的討論所影響，未來將是英國再次成為實質性全球參與者的時刻，而英軍「扮演一個真正重要的角色」。

威廉森還說，英國海軍兩艘艦艇去年耶誕節期間在太平洋海域作業，此乃「一個世代以來首見」；英國是亞太地區第二大投資國，「如果亞太地區有我們的經濟利益，我們在該地區應該也有軍事利益」。

威廉森雖未點名可能新設海外軍事基地的地點，但消息人士透露，東南亞部分，英國可能將新基地、補給船與裝備、負責住房服務與保修的人員，設在星國或汶萊。加勒比海部分，「接下來幾年內」可能選在英國海外領土（ＢＯＴ）蒙塞拉特（Montserrat），或南美洲的大英國協成員國蓋亞那（Guyana）。

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