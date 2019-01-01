中國警察擴權 人民妨礙執法就算犯罪

2019-01-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國公安部近日發佈維護警察權益的新規定，聲稱警方若在執法過程中侵犯民眾權益，將不需要負責，但若民眾阻撓、損害警方執法權威，則會被追究刑事責任，預定二月一日起實施。此舉遭抨擊為無限擴大警權，恐讓公權力「暴力執法」有法可依，使警察淪為中共當局的「打手」。

公安部官網去年十二月二十九日發佈《公安機關維護民警執法權威工作規定》，其中多條規定引發議論，包括「公安民警依法履行職責、行使職權，受到法律保護，不應受妨害和阻礙」，而且「民警及其近親屬的人身財產安全，不因民警依法履行職責、行使職權行為，而受到威脅和侵犯」。

公權力暴力執法將更囂張

換言之，若警方執法時，對公民、法人或其他組織之合法權益造成損害，「民警個人不承擔法律責任」；若涉及執法錯誤時，「非因法定事由、非經法定程序」，警察也不會受到停職、禁閉、免職、降職、辭退等處分。爭議性更大的是，民眾若侵犯民警執法權威，凡行為構成犯罪，將被依法追究刑事責任。

新規定還包括，當警方執法時，遭遇暴力襲擊、被車輛衝撞、被群眾拉扯，或近親屬受威脅、侮辱和報復等，公安機關應以指派法律顧問和專職律師等方式，維護警察權益。與此同時，公安機關也不應受輿論炒作、上訪投訴等人為因素影響，不當或變相追究警方責任。

美國「新唐人電視台」引述時事評論員鄭浩昌報導，這套法規乃「以白紙黑字的方法，為警察侵害百姓權益之行為開綠燈」，長遠來看危害甚大。曾在北京擔任執業律師的中國政法大學國際法碩士賴建平則痛批，有別於民主國家的警察立場中立，沒有侵害人民利益的動機，中國此法是讓警察「充當中共專制政權的打手」。

事實上，中國警察暴力執法早有先例。例如，中國人民大學在職碩士生雷洋，二○一六年在北京街上被警方以「涉嫌嫖娼」為由拘禁後，不久便疑似遭毆打而身亡。北京青年楊佳○七年在上海被警察攔查後，被帶往局內酷刑逼供，還被電擊生殖器，導致喪失生育能力，最後在投訴無門下，憤而捅殺六名員警，被判處死刑。

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