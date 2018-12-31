葉門婦受限旅行禁令 罕病兒臨終前才相見

2018-12-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國川普政府對穆斯林國家的旅遊禁令再陷爭議！葉門婦女斯威莉（Shaima Swileh）日前因為禁令，遲遲無法赴美探視病危的兩歲兒子阿布杜拉．哈山（Abdullah Hassan），直到事件經媒體報導、民權團體狀告川普政府，斯威莉才獲准入美，卻不料僅團聚十天，愛子便不幸病逝。

伊斯蘭團體批川普 美重申國安

美國─伊斯蘭關係協會（ＣＡＩＲ）二十九日表示，葉門男童阿布杜拉由於腦疾急遽惡化，二十七日在加州奧克蘭一家兒童醫院拔管，葬禮二十八日在加州羅狄（Lodi）一座伊斯蘭公墓舉行。在穆斯林社群陪同下，他的父親阿里（Ali Hassan）抬著愛子棺木入殮，母親則因心神憔悴在家哀悼。

阿里在葬禮上對媒體痛訴，他與兒子都是美國公民，但由於穆斯林旅遊禁令，他的妻子遲遲無法赴美；他與妻子深感憤怒，但他們知道愛子的死有其意義。今年二十二歲的阿里，是在加州長大的葉門移民，二○一六年造訪戰亂的祖國時，與斯威莉陷入愛河，同年結為連理，隨後兩人搬至埃及，但他們的愛子一出生便患有罕見基因腦疾「大腦整體髓鞘形成缺乏」（hypomyelination），影響呼吸功能。

阿里今年十月攜子回美就醫，獨留妻子在埃及。隨後，斯威莉向美國申請入境探望病危的兒子，卻因葉門國籍遭拒。阿里只好透過媒體向各界求助，並在ＣＡＩＲ協助下狀告美國政府。迫於輿論壓力，美國國務院特准放行，斯威莉本月十九日抵美，陪子度過餘日。

對此，ＣＡＩＲ律師斯威倫指出，阿里一家人的勇氣，激發美國人挑戰川普禁令。美國國務院對此表示遺憾，但重申政府核准合法旅遊，同時保護國家安全。川普政府的旅遊禁令影響葉門、伊朗、敘利亞、利比亞及索馬利亞五個穆斯林國家，以及北韓及委內瑞拉，但屢遭人權團體及司法挑戰。

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