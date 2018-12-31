達佛內戰少年兵 賣身葉門打仗

2018-12-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日報導，被聯合國指為全球最嚴重人道危機的葉門內戰，有更不為人所知的悲慘故事─來自同樣曾飽受內戰摧殘的非洲蘇丹達佛區的少年兵，為了脫貧與求生存，甘願接受沙烏地阿拉伯政府高薪招募，前往情況更差的葉門賣命。

為了脫貧 只好接受沙國招募

達佛少年哈格（Hager Shomo Ahmed）因內戰幾乎人生絕望，家中牲畜被竊，生活赤貧，因此當沙國在二○一六年底找上門，只要哈格願意前往近兩千公里外的葉門打仗，便奉上一萬美元（約三十一萬台幣）時，哈格一家彷彿重獲生機。哈格當時年僅十四歲，根本不知道葉門在哪裡；他的母親則驚恐萬分，不願才剛躲過內戰的愛子又陷入另一場內戰。剛滿十六歲的哈格在蘇丹首都喀土木受訪時說，像他這樣的達佛少年兵的家人知道，只有把兒子送上戰場換錢，才能改變生活。

以伊斯蘭教遜尼派主政的沙國率領阿拉伯聯軍，為了對抗伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi），憑藉豐厚的石油財源將戰爭外包，撒錢招募上萬名在達佛內戰中倖存下來的蘇丹士兵，其中包括不少未成年兒童。根據數名已返國的蘇丹士兵與追蹤此事的蘇丹國會議員的說法，近四年來無論何時，都有多達一萬四千名蘇丹兵在葉門打仗，至少成百上千人戰死異鄉；已返鄉與即將前往葉門的蘇丹兵還說，其所屬單位的蘇丹少年兵的佔比，從至少兩成到超過四成。

幾乎所有在葉門打仗的蘇丹兵都來自達佛，多半隸屬準軍事部隊「快速支援部隊」（Rapid Support Force），而該部隊前身正是被控過去在達佛有系統地性侵婦女與肆意殺戮的民兵組織「武裝騎兵隊」（Janjaweed）；換句話說，當年蹂躪達佛人的民兵，如今又將倖存的達佛人送上葉門戰場。更諷刺的是，不少達佛家庭為了錢，不惜賄賂這些民兵，好讓家裡的男生前往葉門；許多被家人當成商品賣到葉門賺外匯的男孩，年僅十四到十七歲。

紐時指出，為錢在葉門打仗的蘇丹兵領的是沙國貨幣里亞爾（riyal），換算成美元月薪從四八○到五三○美元（約一．四九萬到一．六四萬台幣）不等，若參與戰鬥則另發獎金；六個月輪調結束後再領一筆相當於一萬美元的酬勞。相較之下，一名兼差又超時工作的蘇丹醫生，一個月只能賺五百美元。

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