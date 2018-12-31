中國知識份子聯名 批改革開放倒退

2018-12-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕有別於中國政府大肆宣揚「改革開放」四十年的成果，中國逾百名公共知識份子近期對國家「不進反退」發表沉痛省思，指尊重人權和法治、保障言論和思想自由、遵循市場經濟等，才是真正的改革，但中共政府在這些層面劃設「禁區」，呼籲所有讀書人不該對此緘默。然而，這份宣言在網路公開後，旋即遭當局封鎖。

漠視人權、法治 改革就毫無意義

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）、新唐人電視台三十日報導，中國國家主席習近平十八日在改革開放四十週年慶祝大會上，針對中國未來的改革方向，提出「該改的、能改的，我們堅決改；不該改的、不能改的，堅決不改」等主張，無視當前困境和挑戰，一味歌頌中共領導「完全正確」，讓北京大學、清華大學等知名學府學者，以及法律、媒體有識之士失望乃至絕望。

對現狀不滿的逾百位中國知識份子，聯袂發表一份「改革開放四十年感想」。北京政治學者程光泉、儲成仿在文中批評，古代中華崇尚天下為公，現代文明國家以人權立國，但「中國迄今為止與此相差甚遠」，因為中共視人權領域為「改革禁區」。

北京外國語大學國際新聞與傳播教授展江、山東媒體人陳寶成也強調，沒有新聞出版自由，其他自由便成泡影；言論、思想不自由，改革開放則毫無意義。

經濟成果淪為少數人斂財 應讓全民共享

北京獨立時事評論員蔡慎坤認為，改革不僅意謂人人有飯吃，還得「人人敢說真話、不因說話而恐懼」；且必須讓全民共享經濟繁榮果實，而非少數人掠奪斂財。北京法學家李楯指出，中共四十年來一直「迂迴改革」，迴避過去的錯誤選擇，就算不追究過往責任，也應認清事實。

對於國家如何進步，北京理工大學經濟學教授胡星斗呼籲，政府應結束「反市場化、反法治化之改革」，建立市場經濟和法治為本的國家。

鮑彤︰習政權只想鞏固黨的權力

此外，在一九八○年代協助推動改革的中共已故總書記趙紫陽前秘書鮑彤，日前向英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網表示，中國「以民眾為主體」的改革，早在六四天安門事件後就蕩然無存。習近平有關改革的一席話，並未分析中國社會問題和危機，僅彰顯「維護黨的權力和利益」的決心。

澳洲雪梨科技大學華裔學者馮崇義也認為，中共原本的改革理念在六四後已消失，之後的改革都是「開放市場掙錢，以收買人心」。

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