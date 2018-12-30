中加過招 這回北京釋放女師

2018-12-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大外交部廿八日表示，十二月被中國當局拘留的一名加國公民已獲釋返國，但考量隱私，不便透露進一步資訊。加拿大廣播公司（ＣＢＣ）同日確認此人為女教師麥克弗。對此，中國外交部未立即有所評論。該部本月聲稱，她因在中國「非法工作」，被處以「行政處罰」。

在加國前外交官康明凱以及替北韓當顧問的商人史佩弗，十二月十日因涉嫌從事「危害國安活動」在中國被捕後幾天，麥克弗亦被捕。許多觀察家認為，康、史被捕是中方報復加方一日逮捕中國華為財務長孟晚舟。中、加雙方堅稱，麥案與康、史兩案情況不同。加國外長方慧蘭此前要求中方釋放康、史時，也未提到麥克弗。

據悉，麥克弗二○一八年上半年赴中國任教前，曾在南韓、馬來西亞任教。在得知她遭行政拘留後，其家人即求助加國政府。中國出入境管理法規定，外國人非法就業情節嚴重者，處五日以上、十五日以下拘留，以及五千至兩萬人民幣不等的罰款。若未構成犯罪，公安部可驅逐出境，十年內禁止入境。

另一方面，遼寧省高級人民法院廿九日罕見高調開庭審理涉嫌走私毒品的加籍男子謝倫伯格上訴案，該二審法院認定，判處有期徒刑十五年並沒收個人財產十五萬人民幣的一審判決係「從輕處罰，明顯不當」，指謝「極可能」參與國際販毒組織活動，在運毒過程中扮演「重要作用」，因此發還重審。中共黨媒廿六日刻意放出謝案二審消息，多家外媒認為和孟晚舟案帶來的效應脫不了關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/