創造基因寶寶 賀建奎遭軟禁

2018-12-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日報導，一手主導抗愛滋病基因編輯寶寶、行蹤成謎近一個月的中國科學家賀建奎，據信目前被隔離於他任教的中國南方科技大學的賓館內，並遭數名身分不詳人士看管，疑似被當局軟禁。

賀建奎上月廿六日宣布製造出一對能抵抗愛滋病毒的雙胞胎女嬰後震驚全球與招致罵名，兩天後，他在香港參加研討會為自己辯護，但隨即行蹤成謎，中國國內媒體奉宣傳部之令，隻字不提賀建奎的下落，只有港媒稱他遭到軟禁，但校方否認。

根據了解，賀建奎目前就在深圳的中國南方科技大學校園內，下榻處是一棟由校方經營、專供訪問學者落腳的賓館；廿六日有人目擊賀建奎在賓館房間陽台來回踱步，與他下榻房間相鄰的兩個陽台，都被鐵絲網封住。同日另一時刻，有人看到賀建奎與一名抱著嬰孩、看似其妻的女性談話。

當晚，四名男子在賀建奎的賓館外站崗，其中一人還質問來者：「你怎麼知道賀教授住這？」目前並不清楚這些看守者是否與警方、南方科大或其他組織有關。

深圳因合生物科技（Vienomics）創辦人之一劉朝煜在看過影片後證實，影中人正是該公司創辦人之一賀建奎。因合生物另一名創辦人陳鵬說，他數日前才跟賀建奎討論公司事務，相信他並未被禁止對外通訊。陳鵬說，他雖然不知道賀建奎的下落，但認為賀建奎很安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/